"Я даже не мог представить": робот впервые побил мировой рекорд человека в полумарафоне (видео)

В Пекине 19 апреля состоялся второй полумарафон Robot World Humanoid Robot Games, в котором одержал победу гуманоидный робот Lightning от компании Honor.

Робот Lightning преодолел дистанцию всего за 50 минут 26 секунд. Это на несколько минут быстрее, чем у обладателя мирового рекорда Джейкоба Киплимо, который преодолел ту же дистанцию за 57 минут 20 секунд в марте в Лиссабоне, сообщает The Guardian.

Гуманоидные роботы опередили людей на полумарафоне в Пекине

Как отмечают в издании, Lightning совершил существенный прорыв среди роботов, по сравнению с прошлым годом. В прошлом году робот-победитель пробежал полумарафон за 2 ч 40 мин 42 с. Большинство роботов даже не смогли финишировать.

Зато в этом году сразу несколько роботов оказались быстрее профессиональных спортсменов. Почти половина из них двигались автономно, а не с помощью дистанционного управления. Роботы и 12 000 человек бежали параллельными дорожками, чтобы избежать столкновений.

В конце концов три места на подиуме заняли роботы от Honor. Все они бежали в автономном режиме и установили мировые рекорды.

Инженер команды-победителя Ду Сяоди рассказал, что разработка Lightning длилась целый год. Роботов оснастили ногами длиной от 90 до 95 см, чтобы имитировать лучших бегунов мира, а также технологией жидкостного охлаждения, адаптированной со смартфонов.

"Более быстрое движение может сначала показаться незначительным, но оно позволяет переносить технологии, например, в структурную надежность и охлаждение, а в конечном итоге и в промышленное применение", — сказал он.

Ван Вэнь, который пришел на мероприятие со своей семьей, сказал, что роботы, похоже, отобрали значительную часть внимания у бегунов-людей. По его словам, результаты полумарафона могут сигнализировать о наступлении новой эры.

"В этом году я чувствую огромные изменения. Это впервые, когда роботы превзошли людей, и это то, чего я даже не мог представить", — добавил другой зритель, Сунь Чжиган.

В то же время стоит учитывать, что не для всех роботов полумарафон закончился успешно. Один из них упал на стартовой линии, а другой ударился о барьер.

