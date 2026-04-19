"Я навіть не міг уявити": робот вперше побив світовий рекорд людини в півмарафоні (відео)

У Пекіні 19 квітня відбувся другий півмарафон Robot World Humanoid Robot Games, у якому здобув перемогу гуманоїдний робот Lightning від компанії Honor.

Робот Lightning подолав дистанцію лише за 50 хвилин 26 секунд. Це на кілька хвилин швидше, ніж у володаря світового рекорду Джейкоба Кіплімо, який подолав ту саму дистанцію за 57 хвилин 20 секунд у березні в Лісабоні, повідомляє The Guardian.

Як зазначають у виданні, Lightning здійснив суттєвий прорив серед роботів, порівняно з минулим роком. Торік робот-переможець пробіг півмарафон за 2 год 40 хв 42 с. Більшість роботів навіть не змогли фінішувати.

Натомість цього року одразу кілька роботів виявилися швидшими за професійних спортсменів. Майже половина з рухались автономно, а не за допомогою дистанційного керування. Роботи та 12 000 людей бігли паралельними доріжками, щоб уникнути зіткнень.

Зрештою три місця на подіумі зайняли роботи від Honor. Всі вони бігли в автономному режимі та встановили світові рекорди.

Інженер команди-переможця Ду Сяоді розповів, що розробка Lightning тривала цілий рік. Роботів оснастили ногами довжиною від 90 до 95 см, щоб імітувати найкращих бігунів світу, а також технологією рідинного охолодження, адаптованою зі смартфонів.

"Швидший рух може спочатку здатися незначним, але він дозволяє переносити технології, наприклад, у структурну надійність та охолодження, а зрештою й у промислове застосування", — сказав він.

Ван Вень, який прийшов на захід зі своєю родиною, сказав, що роботи, схоже, відібрали значну частину уваги у бігунів-людей. За його словами, результати півмарафону можуть сигналізувати про настання нової ери.

"Цього року я відчуваю величезні зміни. Це вперше, коли роботи перевершили людей, і це те, чого я навіть не міг уявити", — додав інший глядач, Сунь Чжиган.

Водночас варто враховувати, що не для всіх роботів півмарафон закінчився успішно. Один з них упав на стартовій лінії, а інший вдарився об бар'єр.

