Redmi Note 17 Pro Max с аккумулятором 10 000 мАч рассекречен до анонса: что известно о смартфоне

Xiaomi готовит к выходу среднебюджетную модель Note 17 Pro Max. Телефону приписывают 7-дюймовый экран и АКБ рекордной емкости.

Информацию о параметрах будущей новинки обнаружили в системном коде Mi Code. Гаджет разрабатывается как преемник прошлогодней модели Note 15 Pro+, пропуская шестнадцатую серию в нейминге, пишет Gizmochina.

Модель получит самую большую батарею в истории смартфонов Xiaomi. Для китайского рынка емкость аккумулятора составит 10 000 мАч. Тогда как глобальная версия аппарата, по слухам, будет оснащена элементом питания на 9210 мАч, что, вероятно, обусловлено требованиями ЕС. Производитель предусмотрел поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Вычислительной основой смартфона выступит процессор MediaTek с рабочим номером MT6881. На рынок этот чипсет выйдет под коммерческим названием Dimensity 7500. В предыдущей модели Note 15 Pro+ использовался процессор Snapdragon 7s Gen 4 от Qualcomm.

Redmi Note 15 Pro+ 5G (иллюстративное фото) Фото: PhoneArena

Основная камера устройства базируется на 200-мегапиксельном сенсоре Samsung HP5. В качестве дополнительного модуля применяется сверхширокоугольный датчик OmniVision OV8F10 с разрешением 8 Мп. Несмотря на статус старшей модели в линейке, Note 17 Pro Max не получит отдельного телеобъектива для оптического приближения. Фронтальная камера использует 32-мегапиксельный сенсор Samsung S5KKDS.

Официальная презентация новой линейки ожидается в июле или августе текущего года. Серия будет включать базовую модель Redmi Note 17, версию Pro и модификацию Pro Max.

Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила Redmi A7 and A7 Pro 4G. Вслед за 5G-версией Redmi A7 Pro вышли Redmi A7 и Redmi A7 Pro 4G. Устройства имеют много общего, но различаются аккумуляторами, экранами и программной поддержкой.

Также Фокус писал, что мощный Redmi K90 Max получил аккумулятор на 8550 мАч. Xiaomi представила игровой смартфон Redmi K90 Max. Главными фишками устройства стали встроенная система активного охлаждения и батарея экстремальной емкости.