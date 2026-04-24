Redmi Note 17 Pro Max з акумулятором 10 000 мАг розсекречено до анонсу: що відомо про смартфон

Xiaomi готує до виходу середньобюджетну модель Note 17 Pro Max. Телефону приписують 7-дюймовий екран і АКБ рекордної ємності.

Інформацію про параметри майбутньої новинки виявили в системному коді Mi Code. Гаджет розробляється як наступник торішньої моделі Note 15 Pro+, пропускаючи шістнадцяту серію в неймінгу, пише Gizmochina.

Модель отримає найбільшу батарею в історії смартфонів Xiaomi. Для китайського ринку ємність акумулятора складе 10 000 мАг. Тоді як глобальна версія апарата, за чутками, буде оснащена елементом живлення на 9210 мАг, що, ймовірно, обумовлено вимогами ЄС. Виробник передбачив підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт.

Обчислювальною основою смартфона виступить процесор MediaTek з робочим номером MT6881. На ринок цей чипсет вийде під комерційною назвою Dimensity 7500. У попередній моделі Note 15 Pro+ використовувався процесор Snapdragon 7s Gen 4 від Qualcomm.

Redmi Note 15 Pro+ 5G (ілюстративне фото) Фото: PhoneArena

Основна камера пристрою базується на 200-мегапіксельному сенсорі Samsung HP5. В якості додаткового модуля застосовується надширококутний датчик OmniVision OV8F10 з роздільною здатністю 8 Мп. Незважаючи на статус старшої моделі в лінійці, Note 17 Pro Max не отримає окремого телеоб'єктива для оптичного наближення. Фронтальна камера використовує 32-мегапіксельний сенсор Samsung S5KKDS.

Офіційна презентація нової лінійки очікується в липні або серпні поточного року. Серія включатиме базову модель Redmi Note 17, версію Pro і модифікацію Pro Max.

