Недорогие смартфоны с большим экраном: сколько стоят новые Poco C81 и C81x (фото)

Бренд Poco анонсировал два новых смартфона начального уровня — C81 и C81x. Гаджеты обладают крупными дисплеями, аккумуляторами высокой емкости и длительным сроком поддержки ПО для своей ценовой категории.

Новинки пополнили бюджетную С-серию и ориентированы на базовые задачи. Старшая модель C81 получила более продвинутые характеристики экрана и батареи, а младшая C81x предлагает упрощенные спецификации по сниженной цене, пишет GSMArena.

Модель Poco C81 построена на процессоре Unisoc T7250 с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Объем встроенного накопителя составляет 64 ГБ с возможностью расширения картой microSD до 2 ТБ. Аппарат оснащен 6,9-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Дисплей поддерживает управление мокрыми пальцами.

На задней панели C81 расположена основная камера на 13 Мп и дополнительный сенсор, спереди — селфи-камера на 8 Мп. Аккумулятор емкостью 6300 мАч поддерживает проводную зарядку на 15 Вт и реверсивную зарядку на 7,5 Вт, позволяя использовать телефон как повербанк. Устройство защищено от брызг по стандарту IP52, имеет боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Смартфон работает под управлением ОС Android 16 (HyperOS 3), производитель обещает четыре крупных апдейта ОС.

Смартфоны Poco C81 и C81X Фото: POCO

Модель Poco C81x получила иные параметры. Объем оперативной памяти снижен до 3 ГБ при тех же 64 ГБ встроенной. Диагональ экрана составляет 6,88 дюйма, а пиковая яркость — 650 нит (частота развертки 120 Гц сохранена). Емкость батареи уменьшена до 5200 мАч. На задней панели установлен только один 13-мегапиксельный объектив. Аппарат поставляется с ОС Android 15 и получит только два крупных обновления системы.

Обе модели поступят в продажу в Индии 27 апреля. Цены:

Poco C81x (3/64 ГБ): 9999 рупий (около 105 долларов). Цвета: голубой (Ice Blue) и черный (Crystal Black).

Poco C81 (4/64 ГБ): 10999 рупий (около 115 долларов). Цвета: золотистый (Sunset Gold), голубой (Sky Blue) и черный (Elite Black).

