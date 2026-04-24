Недорогі смартфони з великим екраном: скільки коштують нові Poco C81 і C81x (фото)

Бренд Poco анонсував два нові смартфони початкового рівня — C81 і C81x. Гаджети мають великі дисплеї, акумулятори високої ємності і тривалий термін підтримки ПЗ для своєї цінової категорії.

Новинки поповнили бюджетну С-серію і орієнтовані на базові завдання. Старша модель C81 отримала більш просунуті характеристики екрану і батареї, а молодша C81x пропонує спрощені специфікації за зниженою ціною, пише GSMArena.

Модель Poco C81 побудована на процесорі Unisoc T7250 з 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X. Об'єм вбудованого накопичувача становить 64 ГБ з можливістю розширення картою microSD до 2 ТБ. Апарат оснащений 6,9-дюймовим LCD-екраном з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 800 ніт. Дисплей підтримує керування мокрими пальцями.

На задній панелі C81 розташована основна камера на 13 Мп і додатковий сенсор, спереду — селфі-камера на 8 Мп. Акумулятор ємністю 6300 мАг підтримує дротову зарядку на 15 Вт і реверсивну зарядку на 7,5 Вт, даючи змогу використовувати телефон як повербанк. Пристрій захищений від бризок за стандартом IP52, має бічний сканер відбитків пальців, порт USB-C і аудіороз'єм 3,5 мм. Смартфон працює під управлінням ОС Android 16 (HyperOS 3), виробник обіцяє чотири великі апдейти ОС.

Смартфони Poco C81 і C81X Фото: POCO

Модель Poco C81x отримала інші параметри. Об'єм оперативної пам'яті знижено до 3 ГБ при тих же 64 ГБ вбудованої. Діагональ екрана становить 6,88 дюйма, а пікова яскравість — 650 ніт (частота розгортки 120 Гц збережена). Ємність батареї зменшено до 5200 мАг. На задній панелі встановлено тільки один 13-мегапіксельний об'єктив. Апарат поставляється з ОС Android 15 і отримає тільки два великих оновлення системи.

Обидві моделі надійдуть у продаж в Індії 27 квітня. Ціни:

Poco C81x (3/64 ГБ): 9999 рупій (близько 105 доларів). Кольори: блакитний (Ice Blue) і чорний (Crystal Black). Poco C81 (4/64 ГБ): 10999 рупій (близько 115 доларів). Кольори: золотистий (Sunset Gold), блакитний (Sky Blue) і чорний (Elite Black).

Раніше повідомлялося, що недорогий Poco M8s 5G отримав акумулятор на 7000 мАг. Бренд Poco, що належить Xiaomi, випустив глобальну версію доступного телефону Poco M8s 5G. Ємна батарея і 6,9-дюймовий дисплей — серед головних особливостей новинки.

Також Фокус писав, який смартфон обійшов конкурентів за продуктивністю. Poco X8 Pro встановив новий стандарт продуктивності у своєму сегменті завдяки потужному чипсету.