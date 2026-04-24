Какой флагман Android купить в 2026 году: Samsung Galaxy S26 Ultra против Oppo Find X9 Ultra (фото)

Компания Oppo недавно анонсировала свой новейший флагман Find X9 Ultra, который составил конкуренцию Samsung Galaxy S26 Ultra.

Характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra и Oppo Find X9 Ultra сравнили эксперты портала Trusted Reviews, протестировав эти два смартфона.

Камера

Oppo Find X9 Ultra Фото: trustedreviews.com

Oppo Find X9 Ultra получил систему основных камер Hasselblad нового поколения, которая состоит из пяти объективов. Смартфон имеет два объектива Hasselblad на 200 МП, включая основной ультрачувствительный объектив с огромным сенсором Sony LYTIA 901 размером 1/1,12 дюйма и телеобъектив с 3-кратным ультрачувствительным увеличением.

Кроме того, Find X9 Ultra получил две 50-мегапиксельные камеры: сверхширокоугольную и телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом, который может обеспечить 20-кратный оптический зум. Пятая камера — это модуль True Color нового поколения, который обещает естественную передачу цветов.

В свою очередь Samsung Galaxy S26 Ultra имеет четыре задних сенсора, которые практически не изменились по сравнению с Galaxy S25 Ultra. Несмотря на это, благодаря основному объективу на 200 МП, перископному объективу на 50 МП, сверхширокоугольному объективу на 50 МП и телеобъективу на 10 МП с 3-кратным увеличением, флагман Samsung делает замечательные фото.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Дисплей

Galaxy S26 Ultra получил 6,9-дюймовую панель Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и поддержкой LTPO. Одним из его основных преимуществ стал первый в своем роде дисплей конфиденциальности. Эта технология скрывает содержимое экрана под определенными углами.

Дисплей Find X9 Ultra немного меньше S26 Ultra. Он имеет диагональ 6,82 дюйма, может достигать частоты обновления 144 Гц, а также предлагает разрешение QHD+. Oppo также утверждает, что ее чип Display P3 Pro обеспечивает "ведущую в отрасли" точность цветопередачи.

Аккумулятор

Galaxy S26 Ultra оснащен довольно посредственным аккумулятором емкостью 5000 мАч, как и его предшественник. Между тем Find X9 Ultra может похвастаться батареей на 7050 мАч, которая является одной из самых емких на рынке.

Oppo Find X9 Ultra Фото: trustedreviews.com

Несмотря на эту существенную разницу, Galaxy S26 Ultra предлагает вполне приличное время автономной работы. Смартфон Samsung может легко проработать целый день без подзарядки.

Искусственный интеллект

По мнению экспертов, ИИ-инструментарий Samsung является более развитым по сравнению с Oppo. Galaxy AI оснащен множеством функций, включая доступ к Gemini, инструменты редактирования фотографий и обновленную функцию "Обводка для поиска". Также есть новые функции, такие как Now Nudge и Call Screen.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Find X9 Ultra тоже предлагает доступ к Gemini, а также к таким функциям, как AI Mind Space. Кроме того, смартфон Oppo имеет функцию перевода меню с искусственным интеллектом, призванную упростить заказ еды за рубежом.

Производительность

Оба смартфона работают на флагманском чипе Qualcomm, однако они несколько отличаются. Find X9 Ultra получил стандартный Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как Galaxy S26 Ultra оснащен специальной версией этого чипа.

Эксперты отмечают, что заметить разницу между кастомной и стандартной версиями почти невозможно. Эти два чипа предлагают высокую производительность во всех сценариях, включая скроллинг соцсетей, просмотр контента на стримингах и даже в играх.

Oppo Find X9 Ultra Фото: trustedreviews.com

Выводы

Samsung Galaxy S26 Ultra значительно уступает своему конкуренту по характеристикам камеры и емкости аккумулятора, поэтому Oppo Find X9 Ultra будет лучшим выбором для тех, кто ищет универсальный телефон для фото- и видеосъемки с длительным временем автономной работы.

С другой стороны Samsung Galaxy S26 Ultra предлагает больше возможностей, чтобы поэкспериментировать с технологиями искусственного интеллекта, а также имеет инновационный дисплей для защиты конфиденциальности.

