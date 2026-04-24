Який флагман Android купити у 2026 році: Samsung Galaxy S26 Ultra проти Oppo Find X9 Ultra (фото)

Компанія Oppo нещодавно анонсувала свій найновіший флагман Find X9 Ultra, який склав конкуренцію Samsung Galaxy S26 Ultra.

Характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra та Oppo Find X9 Ultra порівняли експерти порталу Trusted Reviews, протестувавши ці два смартфони.

Камера

Oppo Find X9 Ultra отримав систему основних камер Hasselblad нового покоління, яка складається з п'яти об'єктивів. Смартфон має два об'єктиви Hasselblad на 200 МП, включаючи основний ультрачутливий об'єктив з величезним сенсором Sony LYTIA 901 розміром 1/1,12 дюйма та телеоб'єктив із 3-кратним ультрачутливим збільшенням.

Окрім того, Find X9 Ultra отримав дві 50-мегапіксельні камери: надширококутну та телеоб'єктив з 10-кратним оптичним зумом, який може забезпечити 20-кратний оптичний зум. П’ята камера — це модуль True Color нового покоління, який обіцяє природну передачу кольорів.

Своєю чергою Samsung Galaxy S26 Ultra має чотири задні сенсори, які практично не змінилися порівняно з Galaxy S25 Ultra. Попри це, завдяки основному об'єктиву на 200 МП, перископному об'єктиву на 50 МП, надширококутному об'єктиву на 50 МП та телеоб'єктиву на 10 МП з 3-кратним збільшенням, флагман Samsung робить чудові фото.

Дисплей

Galaxy S26 Ultra отримав 6,9-дюймову панель Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц та підтримкою LTPO. Однією з його основних переваг став перший у своєму роді дисплей конфіденційності. Ця технологія приховує вміст екрану під певними кутами.

Дисплей Find X9 Ultra трохи менший за S26 Ultra. Він має діагональ 6,82 дюйма, може досягати частоти оновлення 144 Гц, а також пропонує роздільну здатність QHD+. Oppo також стверджує, що її чип Display P3 Pro забезпечує "провідну в галузі" точність передачі кольору.

Акумулятор

Galaxy S26 Ultra оснащений досить посереднім акумулятором ємністю 5000 мАг, як і його попередник. Тим часом Find X9 Ultra може похвалитися батареєю на 7050 мАг, яка є однією з найбільш ємних на ринку.

Попри цю суттєву різницю, Galaxy S26 Ultra пропонує цілком пристойний час автономної роботи. Смартфон Samsung може легко пропрацювати цілий день без підзарядки.

Штучний інтелект

На думку експертів, ШІ- інструментарій Samsung є більш розвиненим порівняно з Oppo. Galaxy AI оснащений безліччю функцій, включаючи доступ до Gemini, інструменти редагування фотографій та оновлену функцію "Обведення для пошуку". Також є нові функції, такі як Now Nudge та Call Screen.

Find X9 Ultra теж пропонує доступ до Gemini, а також до таких функцій, як AI Mind Space. Окрім того, смартфон Oppo має функцію перекладу меню зі штучним інтелектом, покликану спростити замовлення їжі за кордоном.

Продуктивність

Обидва смартфони працюють на флагманському чипі Qualcomm, однак вони дещо відрізняються. Find X9 Ultra отримав стандартний Snapdragon 8 Elite Gen 5, тоді як Galaxy S26 Ultra оснащений спеціальною версією цього чипа.

Експерти зазначають, що помітити різницю між кастомною та стандартною версіями майже неможливо. Ці два чипа пропонують високу продуктивність у всіх сценаріях, включно зі скролінгом соцмереж, переглядом контенту на стрімінгах та навіть у іграх.

Висновки

Samsung Galaxy S26 Ultra значно поступається своєму конкуренту за характеристиками камери та ємністю акумулятора, тож Oppo Find X9 Ultra буде кращим вибором для тих, хто шукає універсальний телефон для фото- та відеозйомки з тривалим часом автономної роботи.

З іншого боку Samsung Galaxy S26 Ultra пропонує більше можливостей, щоб поекспериментувати з технологіями штучного інтелекту, а також має інноваційний дисплей для захисту конфіденційності.

