Бумажный документ не нужен: в "Дії" появилась новая услуга для ветеранов
Министерство цифровой трансформации сделало возможность получить удостоверение ветерана в электронном виде в приложении "Дія" раньше, чем человек получает бумажный дубликат. Благодаря этому получение бумажного документа стало необязательным.
Об этом рассказала заместитель Министра цифровой трансформации по развитию экосистемы цифровых и офлайн персонализированных сервисов Валерия Коваль в колонке для "24 канала".
Она отметила, что ранее система была устроена так, что человек должен был получить сначала физическое удостоверение с номером, который вносили в реестр. Теперь же после предоставления статуса ветерану можно подтянуть документ в смартфон.
Как отобразить удостоверение в "Дії"
Коваль объяснила, что если в профиле была подтянута ID-карта или загранпаспорт, то добавить документ можно в несколько кликов. Система сама подтянет это из государственных реестров через кнопку добавить.
В то же время она предупредила, что источником данных для е-удостоверения является Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ), записи в который могут также создаваться непосредственно воинскими частями. Поэтому если данные не были внесены в реестр, удостоверение не может подтянуться.
Наличие электронного удостоверения устраняет риски, связанные с повреждением или потерей бумажного документа.
Благодаря этому сервису также можно проверить информацию о собственном статусе, ведь раньше для этого необходимо было обращаться в ЦНАПы и профильные учреждения. Теперь же узнать, получил ли человек статус ветерана можно в смартфоне.
Кто может воспользоваться сервисом
Цифровое удостоверение и доступ к данным в "Ветеран PRO" доступны для ветеранов, ветеранок и членов семьи погибшего защитника и защитницы Украины, которые имеют:
- удостоверение участника боевых действий;
- удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;
- удостоверение члена семьи погибшего Защитника и Защитницы Украины;
- удостоверение члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
- удостоверение участника войны;
- удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства.
