Бумажный документ не нужен: в "Дії" появилась новая услуга для ветеранов

Министерство цифровой трансформации сделало возможность получить удостоверение ветерана в электронном виде в приложении "Дія" раньше, чем человек получает бумажный дубликат. Благодаря этому получение бумажного документа стало необязательным.

Об этом рассказала заместитель Министра цифровой трансформации по развитию экосистемы цифровых и офлайн персонализированных сервисов Валерия Коваль в колонке для "24 канала".

Она отметила, что ранее система была устроена так, что человек должен был получить сначала физическое удостоверение с номером, который вносили в реестр. Теперь же после предоставления статуса ветерану можно подтянуть документ в смартфон.

Как отобразить удостоверение в "Дії"

Коваль объяснила, что если в профиле была подтянута ID-карта или загранпаспорт, то добавить документ можно в несколько кликов. Система сама подтянет это из государственных реестров через кнопку добавить.

В то же время она предупредила, что источником данных для е-удостоверения является Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ), записи в который могут также создаваться непосредственно воинскими частями. Поэтому если данные не были внесены в реестр, удостоверение не может подтянуться.

Наличие электронного удостоверения устраняет риски, связанные с повреждением или потерей бумажного документа.

Благодаря этому сервису также можно проверить информацию о собственном статусе, ведь раньше для этого необходимо было обращаться в ЦНАПы и профильные учреждения. Теперь же узнать, получил ли человек статус ветерана можно в смартфоне.

Кто может воспользоваться сервисом

Цифровое удостоверение и доступ к данным в "Ветеран PRO" доступны для ветеранов, ветеранок и членов семьи погибшего защитника и защитницы Украины, которые имеют:

удостоверение участника боевых действий;

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;

удостоверение члена семьи погибшего Защитника и Защитницы Украины;

удостоверение члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

удостоверение участника войны;

удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства.

