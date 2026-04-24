Паперовий документ не потрібен: у "Дії" з'явилася нова послуга для ветеранів

Міністерство цифрової трансформації зробило можливість отримати посвідчення ветерану в електронному вигляді в додатку "Дія" раніше, ніж людина отримує паперовий дублікат. Завдяки цьому отримання паперового документа стало необов'язковим.

Про це розповіла заступниця Міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів Валерія Коваль в колонці для "24 каналу".

Вона зазначила, що раніше система була влаштована так, що людина мала отримати спочатку фізичне посвідчення з номером, який вносили до реєстру. Тепер же після надання статусу ветерану можна підтягнути документ в смартфон.

Як відобразити посвідчення в "Дії"

Коваль пояснила, що якщо у профілі було підтягнуто ID-картку або закордонний паспорт, то додати документ можна в декілька кліків. Система сама підтягне це з державних реєстрів через кнопку додати.

Водночас вона попередила, що джерелом даних для є-посвідчення є Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ), записи до якого можуть також створюватися безпосередньо військовими частинами. Тож якщо дані не були внесені у реєстр, посвідчення не може підтягнутися.

Наявність електронного посвідчення усуває ризики, пов'язані з пошкодженням чи втратою паперового документа.

Завдяки цьому сервісу також можна перевірити інформацію про власний статус, адже раніше для цього необхідно було звератится до ЦНАПів та профільних установ. Тепер же дізнатися, чи отримала людина статус ветерана можна в смартфоні.

Хто може скористатися сервісом

Цифрове посвідчення та доступ до даних у "Ветеран PRO" доступні для ветеранів, ветеранок та членів сім'ї загиблого захисника і захисниці України, які мають:

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

посвідчення члена сім'ї загиблого Захисника і Захисниці України;

посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;

посвідчення учасника війни;

посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

