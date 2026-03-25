Все онлайн і без черг: у "Дії" стартував бета-тест заяв на грошову допомогу для військових

У застосунку "Дія" розпочали бета-тестування нової цифрової послуги для українських військовослужбовців, яка дозволяє подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги онлайн. Запровадження сервісу має спростити процедуру оформлення виплат і позбавити захисників необхідності проходити складні бюрократичні етапи офлайн.

Як повідомляє пресслужба "Дії", нова функція орієнтована на чинних військовослужбовців Збройних сил України та дає змогу подати заяву на призначення одноразової грошової допомоги від Міністерства оборони України через електронну форму.

Як долучитися до бета-тестування

Щоб долучитися до бета-тестування, необхідно пройти реєстрацію, вказавши персональні дані, зокрема прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків і адресу електронної пошти. Після цього користувачі отримають повідомлення про старт тестування.

Участь у програмі можуть взяти повнолітні громадяни України, які мають податковий номер і є чинними військовослужбовцями. Водночас передбачено обмеження: якщо особа вже отримувала одноразову допомогу і її група інвалідності або відсоток втрати працездатності не змінилися, і повторно скористатися послугою не вдасться.

У відомстві наголошують, що раніше для оформлення такої виплати потрібно було особисто звертатися до військової частини, збирати документи та чекати на розгляд заяви. Новий онлайн-сервіс покликаний зробити цей процес значно швидшим, зручнішим і доступнішим для військових.

Також у публікації зазначається, що реалізація послуги відбувається за участі Міністерства цифрової трансформації України у співпраці з Міністерством оборони України, Міністерством у справах ветеранів України, Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом України за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання BRDO.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати нові програми підтримки громадян, зокрема спеціальні доплати для пенсіонерів у розмірі 1500 гривень для щонайменше 13 мільйонів українців. Крім того, планується окрема програма компенсацій витрат на пальне для громадян через систему кешбеку у зв’язку з нестабільністю світового ринку енергоносіїв.

Нагадаємо, що з 1 березня адресна допомога сім’ям загиблих українських захисників і захисниць зросте до 12 810 гривень на одного непрацездатного члена сім’ї. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що для родин, де пенсію або державну допомогу отримують кілька членів сім’ї, виплати складатимуть щонайменше 10 020 гривень на кожного, і ці суми щорічно індексуватимуться.