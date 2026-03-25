Все онлайн и без очередей: в "Дії" стартовал бета-тест заявлений на денежную помощь для военных

В приложении "Дія" начали бета-тестирование новой цифровой услуги для украинских военнослужащих, которая позволяет подать заявление на получение единовременной денежной помощи онлайн. Введение сервиса должно упростить процедуру оформления выплат и избавить защитников от необходимости проходить сложные бюрократические этапы офлайн.

Как сообщает пресс-служба "Дії", новая функция ориентирована на действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины и позволяет подать заявление на назначение единовременной денежной помощи от Министерства обороны Украины через электронную форму.

Как присоединиться к бета-тестированию

Чтобы присоединиться к бета-тестированию, необходимо пройти регистрацию, указав персональные данные, в частности фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и адрес электронной почты. После этого пользователи получат уведомление о старте тестирования.

Участие в программе могут принять совершеннолетние граждане Украины, которые имеют налоговый номер и являются действующими военнослужащими. В то же время предусмотрено ограничение: если лицо уже получало единовременное пособие и его группа инвалидности или процент потери трудоспособности не изменились, и повторно воспользоваться услугой не удастся.

В ведомстве отмечают, что ранее для оформления такой выплаты нужно было лично обращаться в воинскую часть, собирать документы и ждать рассмотрения заявления. Новый онлайн-сервис призван сделать этот процесс значительно быстрее, удобнее и доступнее для военных.

Также в публикации отмечается, что реализация услуги происходит при участии Министерства цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с Министерством обороны Украины, Министерством по делам ветеранов Украины, Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины при поддержке международных партнеров, в частности Министерства обороны Германии и Офиса эффективного регулирования BRDO.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить новые программы поддержки граждан, в частности специальные доплаты для пенсионеров в размере 1500 гривен для не менее 13 миллионов украинцев. Кроме того, планируется отдельная программа компенсаций расходов на топливо для граждан через систему кэшбека в связи с нестабильностью мирового рынка энергоносителей.

Напомним, что с 1 марта адресная помощь семьям погибших украинских защитников и защитниц возрастет до 12 810 гривен на одного нетрудоспособного члена семьи. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что для семей, где пенсию или государственную помощь получают несколько членов семьи, выплаты будут составлять не менее 10 020 гривен на каждого, и эти суммы ежегодно будут индексироваться.