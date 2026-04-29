Бюджетный Motorola G87 показали в сети до анонса: чем порадует смартфон (фото)

В сети появились качественные рендеры и спецификации Motorola Moto G87. Изображениями устройства поделился авторитетный инсайдер Эван Бласс.

Судя по опубликованным данным, новинка сохранит узнаваемые черты предшественника, но получит апгрейд камер, пишет GSMArena.

Внешний вид смартфона во многом наследует дизайн прошлогодней модели Moto G86. Гаджет оснащен плоским дисплеем с аккуратным круглым вырезом под фронтальную камеру по центру. Ожидается, что производитель сохранит проверенную 6,67-дюймовую OLED-матрицу.

Цветовая палитра корпуса традиционно разработана в партнерстве с институтом цвета Pantone. На слитых рендерах аппарат представлен в двух новых расцветках: темно-серой (Pantone Overture Gray) и голубой (Pantone Blue Atoll).

Дизайн и цвета Motorola Moto G87 (неофициальные рендеры) Фото: Evan Blass/X

Характеристики Motorola G87

Ключевым обновлением модели станет модуль основной камеры. На смену 50-мегапиксельному датчику придет новый сенсор с разрешением 200 Мп. На блоке камер присутствует надпись "Ultra-Res", а также отметка о наличии системы оптической стабилизации изображения (OIS). В качестве вспомогательного объектива будет использоваться сверхширокоугольная камера.

За производительность смартфона будет отвечать процессор от MediaTek из серии Dimensity 6000 (внутренний индекс MT6835). Этот чипсет ориентирован на сбалансированные устройства среднего сегмента, предлагая достаточную мощность для повседневных задач и энергоэффективность.

Официальная дата презентации пока не объявлена. Согласно ранним утечкам, новинка позиционируется как доступное решение в среднем классе.

Предварительная цена:

На европейском рынке Motorola Moto G87 будет стоить около 400 евро.

Ранее сообщалось про лучшие смартфоны Motorola на любой бюджет. На рынке Украины присутствуют три популярные модели в разных ценовых диапазонах.

Также Фокус писал про сбалансированный телефон с отличной камерой. Среди недорогих смартфонов от Motorola есть новая модель, которую незаслуженно обходят стороной. Рассказываем, чем интересен Moto G77.