Бюджетний Motorola G87 показали в мережі до анонсу: чим порадує смартфон (фото)

У мережі з'явилися якісні рендери та специфікації Motorola Moto G87. Зображеннями пристрою поділився авторитетний інсайдер Еван Бласс.

Судячи з опублікованих даних, новинка збереже впізнавані риси попередника, але отримає апгрейд камер, пише GSMArena.

Зовнішній вигляд смартфона багато в чому успадковує дизайн торішньої моделі Moto G86. Гаджет оснащений плоским дисплеєм з акуратним круглим вирізом під фронтальну камеру по центру. Очікується, що виробник збереже перевірену 6,67-дюймову OLED-матрицю.

Колірна палітра корпусу традиційно розроблена в партнерстві з інститутом кольору Pantone. На злитих рендерах апарат представлений у двох нових кольорах: темно-сірому (Pantone Overture Gray) і блакитному (Pantone Blue Atoll).

Дизайн і кольори Motorola Moto G87 (неофіційні рендери) Фото: Evan Blass/X

Характеристики Motorola G87

Ключовим оновленням моделі стане модуль основної камери. На зміну 50-мегапіксельному датчику прийде новий сенсор з роздільною здатністю 200 Мп. На блоці камер присутній напис "Ultra-Res", а також позначка про наявність системи оптичної стабілізації зображення (OIS). В якості допоміжного об'єктива буде використовуватися надширококутна камера.

За продуктивність смартфона відповідатиме процесор від MediaTek із серії Dimensity 6000 (внутрішній індекс MT6835). Цей чипсет орієнтований на збалансовані пристрої середнього сегмента, пропонуючи достатню потужність для повсякденних завдань і енергоефективність.

Офіційна дата презентації поки що не оголошена. Згідно з ранніми витоками, новинка позиціонується як доступне рішення в середньому класі.

Попередня ціна:

На європейському ринку Motorola Moto G87 коштуватиме близько 400 євро.

