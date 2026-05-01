Зарядная станция до 10 000 грн: эксперт испытал компактную Jackery Explorer 240D (фото)

Зарядная станция Jackery Explorer 240D хорошо подходит для путешествий и питания неприхотливой техники во время отключений света

Обозреватель техники Колин Пробст испытал зарядную станцию Jackery Explorer 240D и поделился своими впечатлением в статье для TechRadar.

Характеристики Jackery Explorer 240D

Jackery Explorer 240D очень компактна и имеет встроенный кабель, который также выполняет роль ручки. Благодаря этому ее очень комфортно носить с собой. По словам эксперта, зарядная станция даже помещается в рюкзак.

Дисплей Jackery Explorer 240D отображает основную информацию о емкости аккумулятора и время работы. Все порты расположены на передней панели устройства, что тоже достаточно удобно. Однако стоит учитывать, что розетки переменного тока нет

Несмотря на небольшой размер, Jackery Explorer 240D имеет достаточную мощность, чтобы несколько раз зарядить смартфон в случае чрезвычайных ситуаций, а также питать планшет или ноутбук в дороге. При необходимости к станции можно подключить солнечную панель.

Jackery Explorer 240D Фото: TechRadar

Основные технические параметры Jackery Explorer 240D:

номинальная мощность — 200 Вт;

аккумулятор — LiFePO4 емкостью 256 Вт-ч;

размеры — 120 × 106 × 170 мм,

вес — 2,2 кг;

порты — 1 USB-A 15 Вт, 3 USB-C 140 Вт;

время зарядки от розетки — 144 мин;

время зарядки от солнечной панели — 168 мин.

Как Jackery Explorer 240D показала себя в реальной жизни

Эксперт использовал Jackery Explorer 240D дома в течение нескольких месяцев для различных нужд, в том числе во время выключений света, вызванных штормом. По его словам, зарядная станция прекрасно справлялась со всеми задачами, кроме тех, где требовалась розетка переменного тока.

В итоге автор отметил, что Jackery Explorer 240D идеально подходит для тех, кому нужно нечто среднее между простым повербанком и полноценной зарядной станцией. Она идеально подойдет для длительных путешествий и питания небольших гаджетов в повседневной жизни.

Цена Jackery Explorer 240D в Украине — 9 900 грн.

