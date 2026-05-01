Зарядна станція до 10 000 грн: експерт випробував компактну Jackery Explorer 240D (фото)

Зарядна станція Jackery Explorer 240D добре підходить для подорожей та живлення невибагливої техніки під час відключень світла

Оглядач техніки Колін Пробст випробував зарядну станцію Jackery Explorer 240D та поділився своїми враженням у статті для TechRadar.

Характеристики Jackery Explorer 240D

Jackery Explorer 240D дуже компактна та має вбудований кабель, який також виконує роль ручки. Завдяки цьому її дуже комфортно носити з собою. За словами експерта, зарядна станція навіть поміщається в рюкзак.

Живить великий будинок до тижня: зарядна станція EcoFlow DPUX вразила під час тестів (фото)

Дисплей Jackery Explorer 240D відображає основну інформацію про ємність акумулятора та час роботи. Всі порти розташовані на передній панелі пристрою, що теж досить зручно. Однак варто враховувати, що розетки змінного струму немає

Попри невеликий розмір, Jackery Explorer 240D має достатню потужність, щоб кілька разів зарядити смартфон у разі надзвичайних ситуацій, а також живити планшет або ноутбук в дорозі. При потребі до станції можна підключити сонячну панель.

Jackery Explorer 240D

Основні технічні параметри Jackery Explorer 240D:

номінальна потужність — 200 Вт;

акумулятор — LiFePO4 ємністю 256 Вт·год;

розміри — 120 × 106 × 170 мм,

вага — 2,2 кг;

порти — 1 USB-A 15 Вт, 3 USB-C 140 Вт;

час заряджання від розетки — 144 хв;

час заряджання від сонячної панелі — 168 хв.

Як Jackery Explorer 240D показала себе у реальному житті

Експерт використовував Jackery Explorer 240D вдома протягом кількох місяців для різних потреб, втому числі під час виключень світла, спричинених штормом. За його словами, зарядна станція чудово справлялась з усіма завданнями, окрім тих, де була потрібна розетка змінного струму.

У підсумку автор зазначив, що Jackery Explorer 240D ідеально підходить для тих, кому потрібне щось середнє між простим повербанком та повноцінною зарядною станцією. Вона ідеально підійде для тривалих подорожей та живлення невеликих гаджетів у повсякденному житті.

Ціна Jackery Explorer 240D в Україні — 9 900 грн.

Нагадаємо, однією з найпопулярніших бюджетних зарядних станцій в Україні є Oukitel P800.

Фокус також повідомляв, що експерт випробував відносно недорогу зарядну станцію Vtoman Jump 2200.