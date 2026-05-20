Лучшие функции Google, которые упростят жизнь: 5 важных обновлений в 2026 году
В ходе конференции Google I/O 2026 был анонсирован ряд обновлений, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) Gemini.
Google гораздо глубже интегрировала Gemini в свои основные продукты, поэтому новые функции могут сэкономить пользователям много времени. Об этом пишет Android Central.
Gemini Spark и Daily Brief
Gemini Spark по сути является персональным ИИ-агентом, который может работать круглосуточно в фоновом режиме и выполнять действия от имени пользователя. Поскольку Gemini Spark работает в облаке, он может круглосуточно действовать в фоновом режиме, даже когда устройство выключено.
Например, Gemini Spark может следить за выписками с кредитной карты на предмет подозрительных платежей или отслеживать новости из школы ребенка и отправлять итоговую информацию непосредственно на Gmail. Однако Gemini Spark не будет выполнять важные действия, такие как трата денег или отправка электронных писем, без разрешения пользователя.
В свою очередь Daily Brief работает аналогично Daily Hub в серии Pixel 10, объединяя обновления из Gmail, Календаря и других программ Google в более понятный обзор. Эта функция может автоматически расставлять приоритеты задач на основе целей пользователя и даже предлагать следующие шаги.
Обе функции начинают разворачиваться для подписчиков Google AI Ultra в США.
Gemini Omn
Gemini Omni переносит редактирование разговорного видео непосредственно в Gemini. Пользователь может давать такие команды, как применение кинематографического зума или изменение фона, после чего Gemini автоматически отредактирует видео.Важно
Примечательно, что Gemini Omni поддерживает несколько типов входных данных одновременно. Это позволяет сочетать текст, изображения, видео и даже аудио. Google утверждает, что этот ИИ-инструмент гораздо лучше понимает физику и движение реального мира.
Первая модель в семействе Omni под названием Gemini Omni Flash будет доступна для подписчиков Google AI Plus, Pro и Ultra через приложение Gemini. Пользователи также смогут создавать ремиксы YouTube Shorts с помощью Gemini Omni, начиная с конца этой недели.
Universal Cart
Функция Universal Cart работает в различных розничных магазинах и сервисах Google, где отслеживает снижение цен, контролирует наличие товаров на складе, показывает историю цен и даже может сообщать, когда товар снова появится в наличии.
Более того, если пользователь собирает, например, собственный ПК, Universal Cart может определить совместимость и предотвратить добавление несовместимых компонентов в корзину. В таком случае он автоматически предложит альтернативные продукты.
Universal Cart начнет разворачиваться позже этим летом, однако пока только в США.
Поиск Google
Google сообщила, что пользователи теперь смогут объединять текст, изображения, видео и даже вкладки Chrome в один поисковый запрос. Google Поиск также получит так называемые поисковые агенты, подобные Gemini Spark, которые могут работать в фоновом режиме круглосуточно.
Кроме того, Google представила собственные информационные панели и трекеры для текущих задач. Эти персонализированные мини-приложения будут созданы на основе рабочих процессов пользователя, таких как планирование свадьбы, отслеживание целей питания или управления долгосрочными проектами.
Поисковые агенты и мини-приложения также начнут разворачиваться позже этим летом, прежде всего для подписчиков AI Pro и AI Ultra в США.
Gmail Live
Gmail Live — это новая функция, которая позволяет пользователям осуществлять разговорный поиск в своем почтовом ящике вместо ввода традиционных ключевых слов. Google также расширяет возможности AI Inbox, превращая Gmail в более персонализированную панель управления для задач, обновлений и важной информации с помощью Gemini.
По данным Google, расширенный интерфейс AI Inbox также будет доступен для подписчиков Google AI Plus и AI Pro.
Напомним, Google представила ноутбуки Googlebook, ориентированные на набор функций искусственного интеллекта Gemini Intelligence.
Фокус также сообщал, что Google анонсировала изменение дизайна Android Auto и больше полезных функций для водителей.