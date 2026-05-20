Найкращі функції Google, які спростять життя: 5 важливих оновлень у 2026 році

В ході конференції Google I/O 2026 було анонсовано низку оновлень, пов’язаних зі штучним інтелектом (ШІ) Gemini.

Google набагато глибше інтегрувала Gemini у свої основні продукти, тож нові функції можуть заощадити користувачам багато часу. Про це пише Android Central.

Gemini Spark та Daily Brief

Gemini Spark по суті є персональним ШІ-агентом, який може працювати цілодобово у фоновому режимі та виконувати дії від імені користувача. Оскільки Gemini Spark працює в хмарі, він може цілодобово діяти у фоновому режимі, навіть коли пристрій вимкнено.

Наприклад, Gemini Spark може стежити за виписками з кредитної картки на предмет підозрілих платежів або відстежувати новини зі школи дитини та надсилати підсумкову інформацію безпосередньо на Gmail. Проте Gemini Spark не виконуватиме важливих дій, таких як витрачання грошей чи надсилання електронних листів, без дозволу користувача.

Своєю чергою Daily Brief працює аналогічно Daily Hub у серії Pixel 10, об’єднуючи оновлення з Gmail, Календаря та інших програм Google у більш зрозумілий огляд. Ця функція може автоматично розставляти пріоритети завдань на основі цілей користувача та навіть пропонувати наступні кроки.

Обидві функції починають розгортатися для підписників Google AI Ultra у США.

Gemini Omni

Застосунок Gemini

Gemini Omni переносить редагування розмовного відео безпосередньо в Gemini. Користувач може давати такі команди, як застосування кінематографічного зуму чи зміна фону, після чого Gemini автоматично відредагує відео.

Примітно, що Gemini Omni підтримує кілька типів вхідних даних одночасно. Це дозволяє поєднувати текст, зображення, відео та навіть аудіо. Google стверджує, що цей ШІ-інструмент набагато краще розуміє фізику та рух реального світу.

Перша модель у сімействі Omni під назвою Gemini Omni Flash буде доступна для підписників Google AI Plus, Pro та Ultra через застосунок Gemini. Користувачі також зможуть створювати ремікси YouTube Shorts за допомогою Gemini Omni, починаючи з кінця цього тижня.

Universal Cart

Функція Universal Cart працює в різних роздрібних магазинах і сервісах Google, де відстежує зниження цін, контролює наявність товарів на складі, показує історію цін та навіть може повідомляти, коли товар знову з'явиться в наявності.

Ба більше, якщо користувач збирає, наприклад, власний ПК, Universal Cart може визначити сумісність та запобігти додаванню несумісних компонентів до кошика. У такому разі він автоматично запропонує альтернативні продукти.

Universal Cart почне розгортатися пізніше цього літа, однак поки що лише у США.

Пошук Google

Пошук Google

Google повідомила, що користувачі тепер зможуть об’єднувати текст, зображення, відео та навіть вкладки Chrome в один пошуковий запит. Google Пошук також отримає так звані пошукові агенти, подібні до Gemini Spark, які можуть працювати у фоновому режимі цілодобово.

Окрім того, Google представила власні інформаційні панелі та трекери для поточних завдань. Ці персоналізовані мінізастосунки будуть створені на основі робочих процесів користувача, як от планування весілля, відстеження цілей харчування чи управління довгостроковими проектами.

Пошукові агенти та мінізастосунки також почнуть розгортатися пізніше цього літа, насаперед для підписників AI Pro та AI Ultra у США.

Gmail Live

Gmail Live — це нова функція, яка дозволяє користувачам здійснювати розмовний пошук у своїй поштовій скриньці замість введення традиційних ключових слів. Google також розширює можливості AI Inbox, перетворюючи Gmail на більш персоналізовану панель керування для завдань, оновлень та важливої ​​інформації за допомогою Gemini.

За даними Google, розширений інтерфейс AI Inbox також буде доступний для підписників Google AI Plus та AI Pro.

