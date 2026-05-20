Google выпустила 2 важных обновления для YouTube: что изменится для пользователей

Сервис YouTube разворачивает расширенный поиск с помощью функции Ask YouTube, а также инструмент Gemini Omni для воспроизведения чужих коротких видео.

Обновления YouTube были анонсированы на конференции Google I/O 2026. Об этом сообщает 9to5Google.

Gemini Omni

Gemini Omni представляет собой новую генеративную ИИ-модель, которая появится на YouTube в составе инструмента Shorts Remix. Она предоставляет возможность генерировать редактирования к видео других авторов, чтобы добавлять к ним собственные идеи.



Ранее обновление Shorts Remix уже позволило пользователям "переосмыслить" чужие видео с помощью ИИ. В то же время Gemini Omni позиционируется как самая реалистичная генеративная модель из доступных. В качестве примера, Google приводит ситуацию, где пользователь просит Gemini воссоздать сцену в стиле 90-х или же вставить себя рядом с любимым создателем контента.

Компания также уверяет, что видео, переработанные с помощью Gemini, не будут опубликованы как новые. Каждое ремиксованное видео будет иметь метаданные ИИ и ссылку на оригинальный ролик. Блогеры также могут отключить Shorts Remix и запретить другим редактировать свои видео с помощью нового инструмента.

Ask YouTube

YouTube также частично переходит от привычного поиска по ключевым словам к функции Ask YouTube. Искусственный интеллект Gemini будет пилотировать новый поиск для подписчиков YouTube Premium старше 18 лет, чтобы облегчить поиск видео.

Ask YouTube позволит задавать более сложные поисковые вопросы с помощью Gemini. По данным Google, результаты будут состоять из "самых релевантных" видео, доступных на YouTube.

