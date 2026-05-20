Google випустила 2 важливі оновлення для YouTube: що зміниться для користувачів

Сервіс YouTube розгортає розширений пошук за допомогою функції Ask YouTube, а також інструмент Gemini Omni для відтворення чужих коротких відео.

Оновлення YouTube були анонсовані на конференції Google I/O 2026. Про це повідомляє 9to5Google.

Gemini Omni

Gemini Omni являє собою нову генеративну ШІ-модель, яка з’явиться на YouTube у складі інструменту Shorts Remix. Вона надає можливість генерувати редагування до відео інших авторів, щоб додавати до них власні ідеї.

Важливо

Найкращі функції Google, які спростять життя: 5 важливих оновлень у 2026 році

Раніше оновлення Shorts Remix вже дозволило користувачам "переосмислити" чужі відео за допомогою ШІ. Водночас Gemini Omni позиціонується як найреалістичніша генеративна модель з доступних. Як приклад, Google наводить ситуацію, де користувач просить Gemini відтворити сцену в стилі 90-х або ж вставити себе поруч із улюбленим творцем контенту.

Відео дня

Компанія також запевняє, що відео, перероблені за допомогою Gemini, не будуть опубліковані як нові. Кожне реміксоване відео матиме метадані ШІ та посилання на оригінальний ролик. Блогери також можуть вимкнути Shorts Remix і заборонити іншим редагувати свої відео за допомогою нового інструменту.

Ask YouTube

YouTube також частково переходить від звичного пошуку за ключовими словами до функції Ask YouTube. Штучний інтелект Gemini пілотуватиме новий пошук для підписників YouTube Premium старше 18 років, щоб полегшити пошук відео.

Ask YouTube дозволить ставити складніші пошукові запитання за допомогою Gemini. За даними Google, результати складатимуться з "найрелевантніших" відео, доступних на YouTube.

Нагадаємо, YouTube почав тестувати нову функцію для перегляду Shorts без відволікаючих чинників.

Фокус також повідомляв, що YouTube відкрив доступ до функції Picture-in-Picture для всіх користувачів.