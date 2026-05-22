Xiaomi 15T: доступный смартфон среднего класса для тех, кто хочет премиум за меньшие деньги
Смартфон Xiaomi 15T предлагает отличное соотношение цены и качества, считают эксперты.
Xiaomi 15T воплощает в себе суть флагманских смартфонов Xiaomi, но без высокой цены. Он сочетает в себе превосходный экран, надежную камеру и достойный процессор среднего уровня и отличное время автономной работы. Эксперты считают, что если вам нужен доступный, но премиальный смартфон, то Xiaomi 15T будет хорошим выбором. Большинство людей хотят большой, яркий экран, высокую производительность, надежную камеру и отличное время автономной работы и все это есть у Xiaomi 15T, пишет Tech Radar.
Xiaomi 15T: характеристики
- Экран: 6,83-дюймовый AMOLED (1280 x 2772), частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 3200 нит.
- Процессор: MediaTek Dimensity 8400 Ultra.
- Оперативная память: 12 ГБ.
- Встроенная память: 256 ГБ и 512 ГБ.
- Основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера 12 Мп и телеобъектив 50 Мп с 2-кратным зумом.
- Фронтальная камера 32 Мп.
- Батарея емкостью 5500 мАч.
- Проводная зарядка мощностью 67 Вт.
- Цвета: черный, серый, розовое золото.
- Цена: в Украине смартфон продается по цене около 20 000 гривен.
Xiaomi 15T: дизайн
Смартфон Xiaomi 15T не особо выделяется своим дизайном, но это сделано намеренно. Xiaomi хотела создать телефон среднего ценового сегмента, который органично вписывается в повседневную жизнь, а не тот, который бросается в глаза и привлекает к себе внимание.
Экран тсмартфона защищен стеклом Gorilla Glass 7i, а задняя панель Xiaomi 15T имеет композитное матовое покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев.
Толщина Xiaomi 15T составляет 7,5 мм, а вес — 194 г.
По сравнению со многими смартфонами в этом ценовом диапазоне, например, Google Pixel 10a и Samsung Galaxy A57, телефон Xiaomi 15T выглядит более премиально.
Xiaomi 15T: экран
У этого смартфона не только премиальный дизайн, но также очень достойный экран, который, кажется должен иметь телефон более дорогого сегмента.
Большой экран Xiaomi 15T имеет 12-битную глубину цвета, поддержку HDR10+ и Dolby Vision, что делает просмотр фильмов на нем настоящим удовольствием. Хотя частота обновления экрана составляет 120 ГЦ, на самом деле у Xiaomi 15T четыре предустановленные частоты обновления — 30 Гц, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц. Телефон выбирает между ними в зависимости от происходящего на экране. На практике это означает, что обычно используется частота 120 Гц, но, например, для просмотра фильмов она составляет 60 Гц.
Xiaomi 15T: камера
На задней панели размещены три камеры, которые могут разочаровать. Основная 50-мегапиксельная камера имеет диафрагму f/1.7 и фокусное расстояние 23 мм, а сверхширокоугольная камера имеет угол обзора 120° и диафрагму f/2.2.
Обе камеры более чем приемлемы для этой ценовой категории, но 50-мегапиксельный телеобъектив выглядит несколько странно Большое количество мегапикселей сочетается с диафрагмой f/1.9, но странным выбором кажется 2-кратный оптический зум. Создается впечатление, что телеобъектив у Xiaomi 15T — это скорее второстепенная деталь. И все же этот смартфон предлагает гораздо больше возможностей для фотосъемки, чем другие устройства в этом ценовом сегменте, например, Google Pixel 10a и Samsung Galaxy A57.
В целом, снимки получаются качественными, но не впечатляющими.
Xiaomi 15T: производительность
Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Он испытывает трудности при запуске игр с хорошей графикой. Но это не такая уже и большая проблема, ведь основная целевая аудитория Xiaomi 15T — не геймеры.
Учитывая, сколько производителей сокращают объем оперативной памяти, даже во флагманских телефонах, 12 ГБ оперативной памяти в Xiaomi 15T обеспечат смартфону актуальность на долгие годы вперед.
Xiaomi 15T: время автономной работы
Общей чертой большинства телефонов Xiaomi является отличное время автономной работы и быстрая зарядка, и Xiaomi 15T не является исключением. При полной зарядке Xiaomi 15T работает около двух дней при умеренном использовании.
