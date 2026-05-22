Xiaomi 15T: доступный смартфон среднего класса для тех, кто хочет премиум за меньшие деньги

Смартфон Xiaomi 15T предлагает отличное соотношение цены и качества, считают эксперты.

Xiaomi 15T воплощает в себе суть флагманских смартфонов Xiaomi, но без высокой цены. Он сочетает в себе превосходный экран, надежную камеру и достойный процессор среднего уровня и отличное время автономной работы. Эксперты считают, что если вам нужен доступный, но премиальный смартфон, то Xiaomi 15T будет хорошим выбором. Большинство людей хотят большой, яркий экран, высокую производительность, надежную камеру и отличное время автономной работы и все это есть у Xiaomi 15T, пишет Tech Radar.

Xiaomi 15T: характеристики

Экран: 6,83-дюймовый AMOLED (1280 x 2772), частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 3200 нит.

Процессор: MediaTek Dimensity 8400 Ultra.

Оперативная память: 12 ГБ.

Встроенная память: 256 ГБ и 512 ГБ.

Основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера 12 Мп и телеобъектив 50 Мп с 2-кратным зумом.

Фронтальная камера 32 Мп.

Батарея емкостью 5500 мАч.

Проводная зарядка мощностью 67 Вт.

Цвета: черный, серый, розовое золото.

Цена: в Украине смартфон продается по цене около 20 000 гривен.

Xiaomi 15T воплощает в себе суть премиальных флагманских смартфонов Xiaomi, но без премиальной цены

Xiaomi 15T: дизайн

Смартфон Xiaomi 15T не особо выделяется своим дизайном, но это сделано намеренно. Xiaomi хотела создать телефон среднего ценового сегмента, который органично вписывается в повседневную жизнь, а не тот, который бросается в глаза и привлекает к себе внимание.

Экран тсмартфона защищен стеклом Gorilla Glass 7i, а задняя панель Xiaomi 15T имеет композитное матовое покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев.

Толщина Xiaomi 15T составляет 7,5 мм, а вес — 194 г.

По сравнению со многими смартфонами в этом ценовом диапазоне, например, Google Pixel 10a и Samsung Galaxy A57, телефон Xiaomi 15T выглядит более премиально.

Xiaomi 15T: экран

У этого смартфона не только премиальный дизайн, но также очень достойный экран, который, кажется должен иметь телефон более дорогого сегмента.

Большой экран Xiaomi 15T имеет 12-битную глубину цвета, поддержку HDR10+ и Dolby Vision, что делает просмотр фильмов на нем настоящим удовольствием. Хотя частота обновления экрана составляет 120 ГЦ, на самом деле у Xiaomi 15T четыре предустановленные частоты обновления — 30 Гц, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц. Телефон выбирает между ними в зависимости от происходящего на экране. На практике это означает, что обычно используется частота 120 Гц, но, например, для просмотра фильмов она составляет 60 Гц.

На задней панели размещены Xiaomi 15T три камеры, но всем может понравиться качество изображений Фото: Future

Xiaomi 15T: камера

На задней панели размещены три камеры, которые могут разочаровать. Основная 50-мегапиксельная камера имеет диафрагму f/1.7 и фокусное расстояние 23 мм, а сверхширокоугольная камера имеет угол обзора 120° и диафрагму f/2.2.

Обе камеры более чем приемлемы для этой ценовой категории, но 50-мегапиксельный телеобъектив выглядит несколько странно Большое количество мегапикселей сочетается с диафрагмой f/1.9, но странным выбором кажется 2-кратный оптический зум. Создается впечатление, что телеобъектив у Xiaomi 15T — это скорее второстепенная деталь. И все же этот смартфон предлагает гораздо больше возможностей для фотосъемки, чем другие устройства в этом ценовом сегменте, например, Google Pixel 10a и Samsung Galaxy A57.

В целом, снимки получаются качественными, но не впечатляющими.

Xiaomi 15T: производительность

Смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Он испытывает трудности при запуске игр с хорошей графикой. Но это не такая уже и большая проблема, ведь основная целевая аудитория Xiaomi 15T — не геймеры.

Учитывая, сколько производителей сокращают объем оперативной памяти, даже во флагманских телефонах, 12 ГБ оперативной памяти в Xiaomi 15T обеспечат смартфону актуальность на долгие годы вперед.

Xiaomi 15T: время автономной работы

Общей чертой большинства телефонов Xiaomi является отличное время автономной работы и быстрая зарядка, и Xiaomi 15T не является исключением. При полной зарядке Xiaomi 15T работает около двух дней при умеренном использовании.

