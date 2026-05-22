Xiaomi 15T: доступний смартфон середнього класу для тих, хто хоче преміум за менші гроші

Смартфон Xiaomi 15T пропонує чудове співвідношення ціни та якості, вважають експерти.

Xiaomi 15T втілює в собі суть флагманських смартфонів Xiaomi, але без високої ціни. Він поєднує в собі чудовий екран, надійну камеру і гідний процесор середнього рівня і відмінний час автономної роботи. Експерти вважають, що якщо вам потрібен доступний, але преміальний смартфон, то Xiaomi 15T буде хорошим вибором. Більшість людей хочуть великий, яскравий екран, високу продуктивність, надійну камеру і чудовий час автономної роботи і все це є у Xiaomi 15T, пише Tech Radar.

Xiaomi 15T: характеристики

Екран: 6,83-дюймовий AMOLED (1280 x 2772), частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість 3200 ніт.

Процесор: MediaTek Dimensity 8400 Ultra.

Оперативна пам'ять: 12 ГБ.

Вбудована пам'ять: 256 ГБ і 512 ГБ.

Основна камера 50 Мп з оптичною стабілізацією, надширококутна камера 12 Мп і телеоб'єктив 50 Мп з 2-кратним зумом.

Фронтальна камера 32 Мп.

Батарея ємністю 5500 мАг.

Дротова зарядка потужністю 67 Вт.

Кольори: чорний, сірий, рожеве золото.

Ціна: в Україні смартфон продається за ціною близько 20 000 гривень.

Xiaomi 15T втілює в собі суть преміальних флагманських смартфонів Xiaomi, але без преміальної ціни Фото: Future

Xiaomi 15T: дизайн

Смартфон Xiaomi 15T не особливо виділяється своїм дизайном, але це зроблено навмисно. Xiaomi хотіла створити телефон середнього цінового сегмента, який органічно вписується в повсякденне життя, а не той, що впадає в око і привертає до себе увагу.

Екран смартфона захищений склом Gorilla Glass 7i, а задня панель Xiaomi 15T має композитне матове покриття, на якому не залишаються відбитки пальців.

Товщина Xiaomi 15T становить 7,5 мм, а вага — 194 г.

Порівняно з багатьма смартфонами в цьому ціновому діапазоні, наприклад, Google Pixel 10a і Samsung Galaxy A57, телефон Xiaomi 15T має більш преміальний вигляд.

Xiaomi 15T: екран

У цього смартфона не тільки преміальний дизайн, але також дуже гідний екран, який, здається, повинен мати телефон дорожчого сегмента.

Великий екран Xiaomi 15T має 12-бітну глибину кольору, підтримку HDR10+ і Dolby Vision, що робить перегляд фільмів на ньому справжнім задоволенням. Хоча частота оновлення екрана становить 120 ГЦ, насправді у Xiaomi 15T чотири попередньо встановлені частоти оновлення — 30 Гц, 60 Гц, 90 Гц і 120 Гц. Телефон вибирає між ними залежно від того, що відбувається на екрані. На практиці це означає, що зазвичай використовується частота 120 Гц, але, наприклад, для перегляду фільмів вона становить 60 Гц.

На задній панелі розміщені Xiaomi 15T три камери, але всім може сподобатися якість зображень Фото: Future

Xiaomi 15T: камера

На задній панелі розміщені три камери, які можуть розчарувати. Основна 50-мегапіксельна камера має діафрагму f/1.7 та фокусну відстань 23 мм, а надширококутна камера має кут огляду 120° та діафрагму f/2.2.

Обидві камери більш ніж прийнятні для цієї цінової категорії, але 50-мегапіксельний телеоб'єктив має дещо дивний вигляд Велика кількість мегапікселів поєднується з діафрагмою f/1.9, але дивним вибором здається 2-кратний оптичний зум. Складається враження, що телеоб'єктив у Xiaomi 15T — це скоріше другорядна деталь. І все ж цей смартфон пропонує набагато більше можливостей для фотозйомки, ніж інші пристрої в цьому ціновому сегменті, наприклад, Google Pixel 10a і Samsung Galaxy A57.

Загалом, знімки виходять якісними, але не вражаючими.

Xiaomi 15T: продуктивність

Смартфон працює на чипсеті MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Він зазнає труднощів під час запуску ігор з хорошою графікою. Але це не така вже й велика проблема, адже основна цільова аудиторія Xiaomi 15T — не геймери.

З огляду на те, скільки виробників скорочують обсяг оперативної пам'яті, навіть у флагманських телефонах, 12 ГБ оперативної пам'яті в Xiaomi 15T забезпечать смартфону актуальність на довгі роки вперед.

Xiaomi 15T: час автономної роботи

Спільною рисою більшості телефонів Xiaomi є відмінний час автономної роботи та швидка зарядка, і Xiaomi 15T не є винятком. При повній зарядці Xiaomi 15T працює близько двох днів при помірному використанні.

