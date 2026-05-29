Качественные наушники на разный бюджет: топ 5 моделей, опробованных экспертами (фото)

В 2026 году выбрать лучшие полноразмерные наушники может быть нелегко, ведь рынок насыщен множеством моделей на любой вкус. Чтобы упростить этот выбор, команда экспертов отобрала топовые варианты в разных категориях.

В перечень лучших наушников 2026 года вошли Bowers & Wilkins PX7 S3, CMF Headphone Pro, AirPods Max 2, Marshall Monitor III и Sennheiser HDB 630. Подробнее о преимуществах каждой из моделей говорится в материале Tom's Guide.

Bowers & Wilkins PX7 S3

На первом месте оказались наушники Bowers & Wilkins PX7 S3 благодаря своему первоклассному оборудованию и премиальному корпусу. Эта модель не только хорошо звучит, но и очень камфорна при длительном использовании.

Bowers & Wilkins PX7 S3 продаются с твердым защитным чехлом, который является одним из лучших в этом ценовом сегменте. Эксперты также отметили замечательное приложение Bowers & Wilkins, режим прослушивания через USB-C и неплохое активное шумоподавление (ANC).

Цена Bowers & Wilkins PX7 S3 — 15 550 грн.

CMF Headphone Pro

CMF Headphone Pro получили звание лучших бюджетных наушников. Несмотря на доступную цену, они имеют множество функций и приличный звук. Более того, по качеству ANC эти наушники могут конкурировать с гораздо более дорогими вариантами.

Бренд CMF известен настройкой высокочастотного аудио, поэтому Headphone Pro предлагают много низких частот для более басовых треков. Также есть настройки эквалайзера, которые можно выбрать для различных жанров. В то же время стоит учитывать, качество связи не самое лучшее, а в комплекте не хватает твердого чехла.

Цена CMF Headphone Pro — от 3 759 грн.

AirPods Max 2

По мнению экспертов, AirPods Max 2 являются одними из лучших наушников для перелетов. Среди их основных преимуществ — ANC, которое почти мгновенно заглушает внешний мир, включая двигатели самолета.

AirPods Max 2 также предлагают пространственный звук для поддерживаемых приложений и надежно собранный алюминиевый корпус. Мягкие амбушюры и эластичное оголовье делают наушники чрезвычайно комфортными.

Цена AirPods Max 2 — от 26 222 грн.

Маршалл Монитор III

Наушники Marshall, как правило, славятся нестандартным дизайном и длительным временем работы от аккумулятора. Модель Monitor III не стала исключением.

Marshall Monitor III обещают до 100 часов работы от батареи. С включенным ANC этот показатель падает до 70 часов, что делает эти наушники одними из самых выносливых на рынке. Качество звука и шумоподавления тоже не разочаровали экспертов.

Цена Marshall Monitor III — от 12 997 грн.

Sennheiser HDB 630

Особенностью Sennheiser HDB 630 является исключительное качество звука на уровне с топовыми проводными наушниками. Это стало возможным благодаря небольшому адаптеру, который поставляется в комплекте и значительно улучшает соединение Bluetooth.

По словам экспертов, с адаптером наушники Sennheiser HDB 630 звучат потрясающе. Уровень ANC также достаточно хорош, чтобы полноценно наслаждаться этим качеством звука.

Цена Sennheiser HDB 630 — от 23 900 грн.

