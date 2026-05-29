Якісні навушники на різний бюджет: топ 5 моделей, випробуваних експертами (фото)
У 2026 році вибрати найкращі повнорозмірні навушники може бути нелегко, адже ринок насичений безліччю моделей на будь-який смак. Щоб спростити цей вибір, команда експертів відібрала топові варіанти у різних категоріях.
У перелік найкращих навушників 2026 року увійшли Bowers & Wilkins PX7 S3, CMF Headphone Pro, AirPods Max 2, Marshall Monitor III та Sennheiser HDB 630. Детальніше про переваги кожної з моделей йдеться у матеріалі Tom's Guide.
Bowers & Wilkins PX7 S3
На першому місці опинились навушники Bowers & Wilkins PX7 S3 завдяки своєму першокласному обладнанню та преміальному корпусу. Ця модель не лише добре звучить, але й дуже камфорна при тривалому використанні.
Bowers & Wilkins PX7 S3 продаються із твердим захисним чохлом, який є одним з найкращих у цьому ціновому сегменті. Експерти також відзначили чудовий застосунок Bowers & Wilkins, режим прослуховування через USB-C та непогане активне шумозаглушення (ANC).
- Ціна Bowers & Wilkins PX7 S3 — 15 550 грн.
CMF Headphone Pro
CMF Headphone Pro отримали звання найкращих бюджетних навушників. Попри доступну ціну, вони мають безліч функцій та пристойний звук. Ба більше, за якістю ANC ці навушники можуть конкурувати з набагато дорожчими варіантами.
Бренд CMF відомий налаштуванням високочастотного аудіо, тож Headphone Pro пропонують багато низьких частот для більш басових треків. Також є налаштування еквалайзера, які можна вибрати для різних жанрів. Водночас варто враховувати, якість зв’язку не найкраща, а у комплекті бракує твердого чохла.
- Ціна CMF Headphone Pro — від 3 759 грн.
AirPods Max 2
На думку експертів, AirPods Max 2 є одними з найкращих навушників для перельотів. Серед їхніх основних переваг — ANC, яке майже миттєво заглушує зовнішній світ, включно з двигунами літака.
AirPods Max 2 також пропонують просторовий звук для підтримуваних програм та надійно зібраний алюмінієвий корпус. М’які амбушури та еластичне наголов’я роблять навушники надзвичайно комфортними.
- Ціна AirPods Max 2 — від 26 222 грн.
Marshall Monitor III
Навушники Marshall, як правило, славляться нестандартнм дизайном та тривалим часом роботи від акумулятора. Модель Monitor III не стала виключенням.Важливо
Marshall Monitor III обіцяють до 100 годин роботи від батареї. З увімкненим ANC цей показник падає до 70 годин, що робить ці навушники одними з найбільш витривалих на ринку. Якість звуку та шумоподавлення теж не розчарували експертів.
- Ціна Marshall Monitor III — від 12 997 грн.
Sennheiser HDB 630
Особливістю Sennheiser HDB 630 є виняткова якість звуку на рівні з топовими дротовими навушниками. Це стало можливим завдяки невеликому адаптеру, який постачається в комплекті та значно покращує з’єднання Bluetooth.
За словами експертів, з адаптером навушники Sennheiser HDB 630 звучать приголомшливо. Рівень ANC також достатньо хороший, щоб повноцінно насолоджуватися цією якістю звуку.
- Ціна Sennheiser HDB 630 — від 23 900 грн.
