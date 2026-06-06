Чтобы Viber не заполнял галерею картинками: эта настройка очистит память смартфона (фото)
Со временем мессенджер Viber способен забить память смартфона сотнями ненужных открыток, видеороликов и мемов из групповых чатов. Есть способ это исправить.
Все эти файлы автоматически скачиваются приложением и оседают в общей галерее устройства, заполняя свободное место. Фокус собрал понятный гайд, как в пару действий отключить сохранение медиафайлов и навсегда остановить фоновую загрузку мусорного контента.
Как запретить Viber сохранять фото в галерею
Этот шаг поможет отделить личные фотографии от картинок из чатов. После изменения настроек присланные медиафайлы останутся исключительно внутри переписки и перестанут мозолить глаза в общем альбоме смартфона.
- Откройте приложение Viber.
- Нажмите на вкладку "Еще" (иконка с тремя точками) в правом нижнем углу экрана.
- Перейдите по пути: Настройки ➔ Медиа.
- Найдите пункт "Сохранять в галерею" и уберите галочку (или выключите тумблер).
Как отключить автозагрузку для очистки кэша Viber
Даже если картинки больше не попадают в галерею, они продолжают скачиваться в скрытый кэш самого мессенджера, раздувая его до гигантских размеров. Чтобы телефон не тратил встроенную память на загрузку всего подряд, эту функцию также стоит деактивировать.
- В том же разделе (Настройки ➔ Медиа) найдите пункт "Автозагрузка фото/видео в мобильных сетях".
- Нажмите на него и снимите галочки со всех предложенных вариантов (Фото, Видео, GIF).
- Откройте следующий пункт "Автозагрузка фото/видео по Wi-Fi".
- Точно так же уберите все отметки.
Теперь в чатах вы будете видеть лишь размытое превью картинки. Файл скачается в память телефона и загрузится в хорошем качестве только после того, как вы нажмете на него. Это снизит нагрузку на кэш и потенциально сэкономит гигабайты свободного места.
Ранее сообщалось, как очистить кэш Viber и освободить память на телефоне.
Также Фокус писал, что очистить кэш Telegram можно всего тремя простыми действиями.