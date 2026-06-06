Чтобы Viber не заполнял галерею картинками: эта настройка очистит память смартфона (фото)

Со временем мессенджер Viber способен забить память смартфона сотнями ненужных открыток, видеороликов и мемов из групповых чатов. Есть способ это исправить.

Все эти файлы автоматически скачиваются приложением и оседают в общей галерее устройства, заполняя свободное место. Фокус собрал понятный гайд, как в пару действий отключить сохранение медиафайлов и навсегда остановить фоновую загрузку мусорного контента.

Как запретить Viber сохранять фото в галерею

Этот шаг поможет отделить личные фотографии от картинок из чатов. После изменения настроек присланные медиафайлы останутся исключительно внутри переписки и перестанут мозолить глаза в общем альбоме смартфона.

Откройте приложение Viber.

Нажмите на вкладку "Еще" (иконка с тремя точками) в правом нижнем углу экрана.

(иконка с тремя точками) в правом нижнем углу экрана. Перейдите по пути: Настройки ➔ Медиа .

. Найдите пункт "Сохранять в галерею" и уберите галочку (или выключите тумблер).

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Как открыть настройки Медиа в Viber Фото: Скриншот

Как отключить автозагрузку для очистки кэша Viber

Даже если картинки больше не попадают в галерею, они продолжают скачиваться в скрытый кэш самого мессенджера, раздувая его до гигантских размеров. Чтобы телефон не тратил встроенную память на загрузку всего подряд, эту функцию также стоит деактивировать.

В том же разделе ( Настройки ➔ Медиа ) найдите пункт "Автозагрузка фото/видео в мобильных сетях" .

) найдите пункт . Нажмите на него и снимите галочки со всех предложенных вариантов (Фото, Видео, GIF).

Откройте следующий пункт "Автозагрузка фото/видео по Wi-Fi" .

. Точно так же уберите все отметки.

Теперь в чатах вы будете видеть лишь размытое превью картинки. Файл скачается в память телефона и загрузится в хорошем качестве только после того, как вы нажмете на него. Это снизит нагрузку на кэш и потенциально сэкономит гигабайты свободного места.

Ранее сообщалось, как очистить кэш Viber и освободить память на телефоне.

Также Фокус писал, что очистить кэш Telegram можно всего тремя простыми действиями.