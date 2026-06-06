Щоб Viber не забивав галерею картинками: ця функція очистить пам'ять смартфона (фото)

Згодом месенджер Viber здатний забити пам'ять смартфона сотнями непотрібних листівок, відеороликів і мемів із групових чатів. Є спосіб це виправити.

Усі ці файли автоматично завантажуються додатком і осідають у загальній галереї пристрою, заповнюючи вільне місце. Фокус зібрав зрозумілий гайд, як у кілька дій відключити збереження медіафайлів і назавжди зупинити фонове завантаження сміттєвого контенту.

Як заборонити Viber зберігати фото в галерею

Цей крок допоможе відокремити особисті фотографії від картинок з чатів. Після зміни налаштувань надіслані медіафайли залишаться виключно всередині листування і перестануть муляти очі в загальному альбомі смартфона.

Відкрийте додаток Viber.

Натисніть на вкладку "Ще" (іконка з трьома крапками) у правому нижньому кутку екрана.

(іконка з трьома крапками) у правому нижньому кутку екрана. Перейдіть шляхом: Налаштування ➔ Медіа .

. Знайдіть пункт"Зберігати в галерею" і приберіть галочку (або вимкніть тумблер).

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Як відкрити налаштування Медіа у Viber Фото: Скриншот

Як вимкнути автозавантаження для очищення кешу Viber

Навіть якщо картинки більше не потрапляють у галерею, вони продовжують завантажуватися в прихований кеш самого месенджера, роздуваючи його до гігантських розмірів. Щоб телефон не витрачав вбудовану пам'ять на завантаження всього підряд, цю функцію також варто деактивувати.

У тому ж розділі (Налаштування ➔ Медіа ) знайдіть пункт "Автозавантаження фото/відео в мобільних мережах" .

) знайдіть пункт . Натисніть на нього і зніміть галочки з усіх запропонованих варіантів (Фото, Відео, GIF).

Відкрийте наступний пункт "Автозавантаження фото/відео по Wi-Fi" .

. Точно так само приберіть усі позначки.

Тепер у чатах ви будете бачити лише розмите прев'ю картинки. Файл завантажиться в пам'ять телефону і завантажиться в хорошій якості тільки після того, як ви натиснете на нього. Це знизить навантаження на кеш і потенційно заощадить гігабайти вільного місця.

Раніше повідомлялося, як очистити кеш Viber і звільнити пам'ять на телефоні.

Також Фокус писав, що очистити кеш Telegram можна всього трьома простими діями.