Первый мобильный телефон вышел 43 года назад: что он умел и как Motorola изменила мир (фото, видео)

Именно Motorola в 1980-х положила начала рынку мобильных телефонов, выпустив DynaTAC 8000X. Рассказываем историю бренда.

Большинство людей, думая о первых мобильниках, вспоминают культовые модели Nokia из нулевых. Но в действительности первые по-настоящему портативные телефоны появились гораздо раньше. Малоизвестные факты о достижениях Motorola в этой области приводит Фокус.

Кто придумал первый мобильный телефон

Хотя коммерческий запуск новинки случился в начале 1980-х, сама технология приобрела форму еще в апреле 1973 года. Инженер Motorola Мартин Купер тогда вышел на улицу Нью-Йорка с тяжеленным прототипом, набрал номер и сказал: "Джоэл, я звоню тебе с настоящего сотового телефона!". На другом конце провода висел Джоэл Энгель — тогда прямой конкурент Motorola из Bell Labs.

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На доработку ушло 10 лет, и в конце 1983 года мир увидел Motorola DynaTAC 8000X. По современным меркам это смешной "кирпич", но тогда упаковать технологии сотовой связи даже в такой корпус было революцией. Телефон весил около 800 граммов, а вместе с резиновой штыревой антенной его длина составляла 33 сантиметра.

Аппарат обеспечивал всего 30 минут разговора, после чего его нужно было заряжать долгие 10 часов. Кроме звонков, разумеется, никаких функций не было: светодиодный экран показывал только красные цифры, а память вмещала лишь 30 номеров.

За телефон просили $3 995 (с учетом инфляции сегодня это около $12 000 – $13 000). B несмотря на цену, за ним выстраивались очереди. В свое время DynaTAC стал таким же символом статуса, как Rolex или Porsche. Главным рекламным лицом аппарата невольно стал Майкл Дуглас, сыгравший бизнесмена Гордона Гекко в культовом фильме "Уолл-стрит" (1987).

Первые в мире мобильные телефоны

Взлет и падение Motorola

Motorola подарила миру самый узнаваемый телефон 80-х, но культовое влияние бренда этим не ограничилось. В 2004 году компания выпустила Motorola RAZR V3. Ультратонкая металлическая раскладушка с футуристической клавиатурой стала культурным феноменом и разошлась тиражом свыше 130 миллионов экземпляров. Это самая продаваемый телефон такого форм-фактора в истории.

Казалось, Motorola на вершине мира. Но этот же колоссальный успех едва не погубил компанию.

Когда в 2007 году Apple показала iPhone, у Motorola не оказалось достойного ответа. Попытки создать конкурентные тач-скрины на старых закрытых и примитивных платформах (вроде собственной P2K) провалились, а руководство слишком долго слепо эксплуатировало наследие RAZR.

Справедливости ради, какой-то успех в раннюю эпоху сенсорных моделей был достигнут: вышедшая в конце 2009 года линейка смартфонов Droid (в Европе — Milestone) на базе ОС Android 2.0 стала настоящей сенсацией. Авторитетный журнал Time назвал Droid лучшим гаджетом года, поставив его даже выше iPhone 3GS! Именно Droid впервые вывел Android в массы.

Однако в дальнейшем компания не смогла выстроить долгосрочную стратегию и выдержать последующую жесткую конкуренцию с набирающей обороты Samsung.

Motorola Droid live: один из ранних Android-смартфонов Motorola Фото: cnet.com

Что с Motorola сейчас

К началу 2010-х годов финансовые показатели мобильного подразделения оставляли желать лучшего. В 2011 году единая корпорация разделилась на две части. В 2012-м мобильное крыло (Motorola Mobility) покупает поисковый гигант Google за $12.5 млрд. Главной целью сделки были не столько сами смартфоны, сколько колоссальный ассортимент патентов Motorola, который был необходим Google для защиты Android в судах.

Выкачав патенты и немного освежив подход бренда к дизайну, в 2014 году Google перепродает Motorola Mobility китайскому техногиганту Lenovo за $2.91 млрд. Многие тогда думали, что это конец: некогда великий американский бренд растворится в портфеле азиатской корпорации. Но случилось обратное.

Под крылом Lenovo бренд прошел грамотный путь реабилитации. Сначала компания спасла свою долю рынка за счет сверхуспешной бюджетной серии Moto G. Эти телефоны предлагали "чистую" ОС Android, отличную батарею и низкую цену, став хитами в Латинской Америке и Европе.

Но амбиции Motorola простирались дальше эконом-класса. Возвращение в премиум-сегмент бренд совершил изящно: сыграв на ностальгии, он воскресил Motorola Razr в виде смарфонов с гибким складным экраном.

Motorola Razr 50 Ultra: возрождение культовой линейки в новом форм-факторе Фото: expertreviews.com

Агрессивная ценовая политика, отличные внешние дисплеи и стильный дизайн позволили новой линейке Razr (серии Razr 40, 50 Ultra и новее) навязать сильную конкуренцию Samsung на рынке "раскладушек". Параллельно флагманская линейка Edge собрала высокие оценки за мощные камеры и экраны, а в среднем сегменте доминирует современная G-серия благодаря емким батареям и доступным ценам.

Статистика говорит сама за себя. Если взглянуть на данные рынка США за 1-й квартал 2026 года, мы увидим стабильную картину:

Apple (58%) Samsung (26%) Motorola (10%)

Забрав себе 10% американского рынка, Motorola сегодня уверенно (Google Pixel, например, находится на уровне 3%) удерживает бронзу на своей исторической родине. Особенно сильны позиции бренда в растущем сегменте складных устройств.

Спустя более чем 40 лет после выпуска 800-граммового телефона DynaTAC 800X бренд доказал: можно сформировать целый рынок с нуля, пережить сложные времена и два поглощения. Но пока за известной маркой стоят качественные предложения, это найдет отклик среди пользователей.

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