Перший мобільний телефон з'явився 43 роки тому: що він міг і як Motorola змінила світ (фото, відео)

Саме Motorola у 1980-х роках започаткувала ринок мобільних телефонів, випустивши DynaTAC 8000X. Розповідаємо історію бренду.

Більшість людей, згадуючи про перші мобільні телефони, згадують культові моделі Nokia з нульових. Але насправді перші справді портативні телефони з'явилися набагато раніше. Маловідомі факти про досягнення Motorola в цій галузі наводить Фокус.

Хто створив перший мобільний телефон

Хоча комерційний запуск новинки відбувся на початку 1980-х, сама технологія була розроблена ще у квітні 1973 року. Інженер Motorola Мартін Купер тоді вийшов на вулицю Нью-Йорка з важким прототипом, набрав номер і сказав:"Джоел, я дзвоню тобі зі справжнього мобільного телефону!". На іншому кінці дроту був Джоел Енгель — тоді прямий конкурент Motorola з Bell Labs.

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На доопрацювання пішло 10 років, і наприкінці 1983 року світ побачив Motorola DynaTAC 8000X. За сучасними мірками це кумедний "цеглина", але тоді вмістити технології стільникового зв’язку навіть у такий корпус було справжньою революцією. Телефон важив близько 800 грамів, а разом із гумовою штирьовою антеною його довжина становила 33 сантиметри.

Пристрій забезпечував лише 30 хвилин розмови, після чого його потрібно було заряджати цілих 10 годин. Окрім дзвінків, звісно, ніяких інших функцій не було: світлодіодний екран показував лише червоні цифри, а пам'ять вміщувала лише 30 номерів.

За телефон просили 3 995 доларів (з урахуванням інфляції сьогодні це близько 12 000 – 13 000 доларів). Але попри ціну за ним вишиковувалися черги. Свого часу DynaTAC став таким самим символом статусу, як Rolex або Porsche. Головним рекламним обличчям апарату мимоволі став Майкл Дуглас, який зіграв бізнесмена Гордона Гекко в культовому фільмі "Уолл-стріт" (1987).

Перші у світі мобільні телефони

Зліт і падіння Motorola

Motorola подарувала світу найвідоміший телефон 80-х, але культовий вплив бренду на цьому не обмежився. У 2004 році компанія випустила Motorola RAZR V3. Ультратонкий металевий розкладний телефон з футуристичною клавіатурою став культурним феноменом і розійшовся тиражем понад 130 мільйонів екземплярів. Це найпродаваніший телефон такого форм-фактора в історії.

Здавалося, Motorola була на вершині світу. Але саме цей колосальний успіх ледь не призвів до краху компанії.

Коли у 2007 році Apple представила iPhone, у Motorola не знайшлося гідної відповіді. Спроби створити конкурентні сенсорні екрани на старих закритих і примітивних платформах (на кшталт власної P2K) провалилися, а керівництво занадто довго сліпо експлуатувало спадщину RAZR.

Справедливості заради, певний успіх на початку епохи сенсорних моделей все ж було досягнуто: лінійка смартфонів Droid (у Європі — Milestone), що вийшла наприкінці 2009 року на базі ОС Android 2.0, стала справжньою сенсацією. Авторитетний журнал Time назвав Droid найкращим гаджетом року, поставивши його навіть вище за iPhone 3GS! Саме Droid вперше вивів Android у маси.

Однак згодом компанія не змогла розробити довгострокову стратегію та витримати подальшу жорстку конкуренцію з компанією Samsung, яка набирала обертів.

Motorola Droid live: один із перших Android-смартфонів Motorola Фото: cnet.com

Що зараз відбувається з Motorola

На початку 2010-х років фінансові показники мобільного підрозділу залишали бажати кращого. У 2011 році єдина корпорація розділилася на дві частини. У 2012-му мобільне крило (Motorola Mobility) купує пошуковий гігант Google за $12,5 млрд. Головною метою угоди були не стільки самі смартфони, скільки колосальний асортимент патентів Motorola, який був необхідний Google для захисту Android у судах.

Використавши патенти та дещо оновивши підхід бренду до дизайну, у 2014 році Google перепродала Motorola Mobility китайському технологічному гіганту Lenovo за 2,91 млрд доларів. Багато хто тоді думав, що це кінець: колись великий американський бренд розчиниться в портфелі азіатської корпорації. Але сталося навпаки.

Під крилом Lenovo бренд пройшов успішний шлях відновлення. Спочатку компанія врятувала свою частку ринку завдяки надзвичайно успішній бюджетній серії Moto G. Ці телефони пропонували "чисту" ОС Android, чудову батарею та низьку ціну, ставши хітами в Латинській Америці та Європі.

Але амбіції Motorola сягали далі за економ-клас. Повернення до преміум-сегмента бренд здійснив витончено: зігравши на ностальгії, він відродив Motorola Razr у вигляді смартфонів із гнучким складаним екраном.

Motorola Razr 50 Ultra: відродження культової лінійки в новому форм-факторі Фото: expertreviews.com

Агресивна цінова політика, чудові зовнішні дисплеї та стильний дизайн дозволили новій лінійці Razr (серії Razr 40, 50 Ultra та новіших моделей) скласти серйозну конкуренцію Samsung на ринку "розкладних" смартфонів. Паралельно флагманська лінійка Edge отримала високі оцінки за потужні камери та екрани, а в середньому сегменті домінує сучасна G-серія завдяки ємним батареям та доступним цінам.

Статистика говорить сама за себе. Якщо поглянути на дані ринку США за 1-й квартал 2026 року, ми побачимо стабільну картину:

Apple (58%) Samsung (26%) Motorola (10%)

Зайнявши 10% американського ринку, Motorola сьогодні впевнено (Google Pixel, наприклад, має частку 3%) утримує третє місце на своїй історичній батьківщині. Особливо сильні позиції бренду у сегменті складаних пристроїв, що стрімко зростає.

Через понад 40 років після випуску 800-грамового телефону DynaTAC 800X бренд довів: можна створити цілий ринок з нуля, пережити складні часи та два поглинання. Але поки за відомою маркою стоять якісні пропозиції, це знайде відгук серед користувачів.

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