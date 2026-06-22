Недорогой смартфон с рекордной батареей на 11 000 мАч: сколько стоит новинка Honor (фото)

Honor показала в Китае смартфон X80 Pro Max. Модель удивляет впечатляющей емкостью АКБ и дисплеем с рекордной яркостью.

О релизе телефона сообщает GSMArena. Аппарат получил батарею на 11 000 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и обратную проводную зарядку на 27 Вт для питания других гаджетов. Что примечательно, аккумулятор уместили в компактный корпус толщиной всего 8,1 мм и весом в 203 грамма.

Характеристики Honor X80 Pro Max

Экран: 6,8 дюйма, LTPS AMOLED, 2788x1280 пикселей, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, пиковая яркость до 10 000 нит (в режиме HDR при воспроизведении видео), стереодинамики.

(в режиме HDR при воспроизведении видео), стереодинамики. Процессор: Snapdragon 6 Gen 5

Память: 8/12 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ встроенной памяти

Камеры: основная 50 Мп (f/1.9) с оптической стабилизацией (OIS), фронтальная 8 МП

ОС: Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10

Защита корпуса: стандарты IP68 и IP69K (выдерживает погружение и струи горячей воды под давлением)

Биометрия: оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев

Відео дня

Смартфон доступен в четырех расцветках: черной, оранжевой, красной и серой (Moon Shadow).

Дизайн смартфона Honor X80 Pro Max Фото: Honor

Цена смартфона Honor X80 Pro Max

Базовая версия 8/128 ГБ на старте продаж в Китае стоит 1699 юаней (около 250 долларов). Стандартная стоимость без скидки составит 1999 юаней (около 295 долларов).

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