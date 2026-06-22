Недорогий смартфон із рекордною батареєю на 11 000 мА·год: скільки коштує новинка Honor (фото)

Honor презентувала в Китаї смартфон X80 Pro Max. Модель вражає вражаючою ємністю акумулятора та дисплеєм із рекордною яскравістю.

Про випуск телефону повідомляє GSMArena. Пристрій отримав акумулятор ємністю 11 000 мА·год, який підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт та зворотну дротову зарядку потужністю 27 Вт для заряджання інших гаджетів. Що примітно, акумулятор вмістили в компактний корпус товщиною всього 8,1 мм і вагою 203 грами.

Характеристики Honor X80 Pro Max

Екран: 6,8 дюйма, LTPS AMOLED, 2788×1280 пікселів, 120 Гц, ШІМ 3840 Гц, пікова яскравість до 10 000 ніт (у режимі HDR під час відтворення відео), стереодинаміки.

(у режимі HDR під час відтворення відео), стереодинаміки. Процесор: Snapdragon 6 Gen 5

Пам'ять: 8/12 ГБ ОЗУ, 128/256/512 ГБ вбудованої пам'яті

Камери: основна 50 Мп (f/1,9) з оптичною стабілізацією (OIS), фронтальна 8 МП

ОС: Android 16 з фірмовою оболонкою MagicOS 10

Захист корпусу: стандарти IP68 та IP69K (витримує занурення та струмені гарячої води під тиском)

Біометрія: оптичний піддисплейний сканер відбитків пальців

Відео дня

Смартфон доступний у чотирьох кольорах: чорному, помаранчевому, червоному та сірому (Moon Shadow).

Дизайн смартфона Honor X80 Pro Max Фото: Honor

Ціна смартфона Honor X80 Pro Max

Базова версія 8/128 ГБ на початку продажів у Китаї коштує 1699 юанів (близько 250 доларів). Стандартна ціна без знижки становитиме 1999 юанів (близько 295 доларів).

Раніше повідомлялося, що експерти порадили дешевшу альтернативу Pixel 10a.

Також "Фокус" писав про доступний, але швидкий телефон Motorola, який експерти високо оцінили у 2026 році.