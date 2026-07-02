Лучшая колонка лета 2026 года: какая модель обошла конкурентов в ходе тестов (фото)

Бренды Bose, Sonos и JBL предлагают отличные колонки, однако они по-разному показывают себя на открытых пространствах, таких как пляжи.

Чтобы определить лучшую колонку, обозревательница гаджетов Джада Джонс взяла с собой три новейшие модели — JBL Charge 6, JBL Charge 6 и Sonos Play. Результатами тестирования она поделилась в статье для ZDNET.

JBL Charge 6

JBL Charge 6 Фото: zdnet.com

Одним из преимуществ JBL Charge 6 является портативность. Колонка весит 1,5 кг и оснащена удобной ручкой для переноски.

Важно

Вы использовали аудиоколонки не так, как надо: эксперт раскрыл секрет "правила 83%" (видео)

JBL Charge 6 также отличается самым длительным заявленным временем автономной работы из всех трёх моделей — 24 часа плюс дополнительные 4 часа при включенной функции экономии заряда Playtime Boost. Еще одним преимуществом является поддержка технологии Auracast, позволяющей воспроизводить музыку с одного телефона на несколько колонок.

Відео дня

В то же время стоит учитывать, что в шумной обстановке, такой как общественный пляж, JBL Charge 6 не обеспечит 24 часа воспроизведения, не говоря уже о 28. Джонс отметила, что ей пришлось увеличить громкость динамика, из-за чего колонка разряжалась быстрее. В целом она потеряла около 45% заряда за шесть часов.

Цена JBL Charge 6 в Украине — 7 699 грн.

Bose SoundLink Plus

Bose SoundLink Plus Фото: zdnet.com

Главным преимуществом Bose SoundLink Plus является бас. По словам эксперта, увеличение громкости и настройка высоких и средних частот в приложении Bose выдвигают вокал на первый план, сохраняя при этом мощные басы.

Отдельно Джонс отметила стильный дизайн Bose SoundLink Plus. Корпус этой колонки выглядит более изящно и минималистично, чем у JBL Charge 6, а также она доступна в более интересных цветах, чем Sonos Play.

Bose обещает до 20 часов работы на одном заряде. В ходе тестирования колонка разрядилась лишь на 30 % за шесть часов громкого воспроизведения музыки.

Цена Bose SoundLink Plus в Украине — от 11 960 грн.

Sonos Play

Sonos Play Фото: zdnet.com

Колонка Sonos Play оснащена тремя усилителями класса H, которые питают два высокочастотных динамика и один среднечастотный динамик, обеспечивая плавный и приятный звук. Функция Automatic Trueplay также использует встроенный микрофон колонки для оптимизации звука в соответствии с окружающей средой

Приятным бонусом от Sonos является голосовое управление, работающее через Bluetooth. За 5 часов работы колонка потеряла около половины заряда аккумулятора, что не дотягивает до заявленного показателя. Также стоит учитывать, что из-за вертикального дизайна её было нелегко установить на песке.

Цена Sonos Play в Украине — от 23 849 грн.

Выбор автора

Джонс отметила, что для летнего отдыха она бы выбирала между Bose SoundLink Plus и JBL Charge. Колонка Bose дольше работает от аккумулятора, тогда как JBL отличается долговечностью и поддержкой Auracast. Учитывая дизайн и мощный бас, эксперт считает SoundLink Plus лучшим вариантом.

Что касается Sonos Play, эта колонка предлагает многие из тех же функций, что и колонки Bose и JBL, однако она теряет большинство из них при выходе из домашней сети. Поэтому эта модель гораздо лучше подходит для прослушивания музыки во дворе, чем в шумных общественных местах.

Напомним, ранее эксперты назвали 5 лучших бюджетных колонок.

Фокус также писал о лучших колонках лета 2026 года с водонепроницаемостью.