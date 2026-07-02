Найкраща колонка на літо 2026 року: яка модель обійшла конкурентів під час тестів (фото)

Бренди Bose, Sonos та JBL пропонують чудові колонки, проте вони по-різному проявляють себе на відкритих просторах, таких як пляжі.

Щоб визначити найкращу колонку, оглядачка гаджетів Джада Джонс взяла з собою три новітні моделі — JBL Charge 6, JBL Charge 6 та Sonos Play. Результатами тестування вона поділилась у статті для ZDNET.

JBL Charge 6

JBL Charge 6 Фото: zdnet.com

Однією з переваг JBL Charge 6 є портативність. Колонка важить 1,5 кг та має зручну ручку для перенесення.

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JBL Charge 6 також має найдовший заявлений час роботи від з усіх трьох моделей — 24 години плюс додаткові 4 години з увімкненою функцією економії заряду Playtime Boost. Ще одним плюсом є підтримка технології Auracast, що дозволяє відтворювати музику з одного телефону на кілька колонок.

Водночас варто враховувати, що у галасливому середовищі, такому як громадський пляж, JBL Charge 6 не забезпечить 24 години відтворення, не кажучи вже про 28. Джонс зазначила, що їй довелося збільшити гучність динаміка, через що колонка розряджалась швидше. Загалом вона втратила близько 45% заряду за шість годин.

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Ціна JBL Charge 6 в Україні — 7 699 грн.

Bose SoundLink Plus

Bose SoundLink Plus Фото: zdnet.com

Найбільшою перевагою Bose SoundLink Plus є бас. За словами експертки, збільшення гучності та налаштування високих і середніх частот у застосунку Bose виводить вокал на перший план, зберігаючи при цьому потужні баси.

Окремо Джонс відзначила стильний дизайн Bose SoundLink Plus. Корпус цієї колонки витонченіший та мінімалістичніший, ніж у JBL Charge 6, і вона доступна в цікавіших кольорах, ніж Sonos Play.

Bose обіцяє до 20 годин роботи на одному заряді. В ході тестування колонка розрядилась лише на 30% за шість годин гучного відтворення музики.

Ціна Bose SoundLink Plus в Україні — від 11 960 грн.

Sonos Play

Sonos Play Фото: zdnet.com

Колонка Sonos Play оснащена трьома підсилювачами класу H, які живлять два високочастотні динаміки та один середньочастотний динамік, забезпечуючи плавний та приємний звук. Функція Automatic Trueplay також використовує вбудований мікрофон колонки для оптимізації звуку відповідно до середовища

Приємним бонусом від Sonos є голосове керування, яке працює через Bluetooth. За 5 годин роботи колонка втратила близько половини заряду акумулятора, що не дотягує до заявленого показника. Також варто враховувати, що через вертикальний дизайн її було нелегко розташувати на піску.

Ціна Sonos Play в Україні — від 23 849 грн.

Вибір авторки

Джонс зазначила, що для літнього відпочинку обирала б між Bose SoundLink Plus та JBL Charge. Колонка Bose довше працює від акумулятора, тоді як JBL пропонує довговічність та підтримку Auracast. З огляду на дизайн та сильний бас, експертка вважає SoundLink Plus кращим варіантом.

Що стосується Sonos Play, ця колонка пропонує багато тих самих функцій, що й колонки Bose та JBL, проте вона втрачає більшість з них, покидаючи домашню мережу. Тож ця модель набагато краще підходить прослуховування музики у власному дворі, ніж у шумних громадських місцях.

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