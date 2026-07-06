Украинцам рассказали о правиле 20 % для солнечных панелей: почему рекомендуется его соблюдать

При проектировании домашней солнечной электростанции специалисты рекомендуют предусматривать запас мощности, составляющий примерно 20 % от среднего потребления электроэнергии. Это помогает избежать дефицита энергии во время пиковых нагрузок и частично компенсирует снижение эффективности панелей.

Об этом сообщило издание SlashGear.

Речь идет не об официальном техническом стандарте или требовании законодательства, а об ориентире для предварительных расчетов. Окончательную конфигурацию солнечной электростанции определяют индивидуально с учётом расположения дома, угла наклона и ориентации панелей, климата, затенения и других технических факторов.

Согласно правилу, мощность системы должна быть примерно на 20 % выше среднего потребления электроэнергии. Например, если дом потребляет в среднем 500 кВт·ч в месяц, систему рекомендуется проектировать с расчетом на выработку около 600 кВт·ч при аналогичных условиях.

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Такой запас необходим, поскольку солнечные панели не могут мгновенно увеличить выработку электроэнергии сверх своей номинальной мощности. Он также помогает в периоды повышенного потребления, в частности во время летней жары или зимних морозов, когда активно работают кондиционеры, тепловые насосы и обогреватели.

Дополнительная мощность может пригодиться и в пасмурные или снежные дни, когда выработка электроэнергии снижается из-за облаков, пыли, листьев или затенения. Кроме того, резерв учитывает возможный рост потребностей семьи, например, после покупки электромобиля, установки теплового насоса или перехода на электрическое отопление.

На эффективность домашней солнечной электростанции также влияют географическое положение, угол наклона и ориентация панелей, степень затенения, тип инвертора, сезонные колебания выработки электроэнергии и наличие аккумуляторов.

В Украине интерес к домашним солнечным электростанциям растет на фоне потребности в энергетической автономности. По данным Ассоциации солнечной энергетики Украины, в 2025 году в стране было построено около 1,5 ГВт новых солнечных электростанций — почти вдвое больше, чем в 2024 году. Эксперты связывают это с ситуацией в энергосистеме и стремлением бизнеса и населения обеспечить себя собственной генерацией электроэнергии.

В то же время домашние солнечные электростанции остаются важной составляющей украинской энергосистемы. По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, за первые пять месяцев 2026 года частные домохозяйства Украины поставили в энергосистему 544,8 млн кВт·ч электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников по механизму "зеленого" тарифа.

Именно поэтому перед покупкой оборудования специалисты рекомендуют заказать индивидуальный инженерный расчет, а не полагаться только на усредненные формулы или правило 20 %.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии из-за роста нагрузки на энергосистему, вызванного жаркой погодой.

Кроме того, генеральный директор компании "Ясно" Сергей Коваленко предупреждал, что из-за активного использования кондиционеров в период высоких температур потребление электроэнергии резко возрастает. По его словам, это может создавать дополнительную нагрузку на энергосистему и приводить к введению графиков отключений в отдельных регионах.