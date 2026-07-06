Українцям розповіли про правило 20% для сонячних панелей: чому його радять дотримуватися

Під час проєктування домашньої сонячної електростанції фахівці радять закладати приблизно 20% запасу потужності від середнього споживання електроенергії. Це допомагає уникнути дефіциту енергії під час пікових навантажень і частково компенсує зниження ефективності панелей.

Про це повідомило видання SlashGear.

Йдеться не про офіційний технічний стандарт чи вимогу законодавства, а про орієнтир для попередніх розрахунків. Остаточну конфігурацію сонячної електростанції визначають індивідуально з урахуванням розташування будинку, кута нахилу й орієнтації панелей, клімату, затінення та інших технічних факторів.

Правило передбачає, що потужність системи має бути приблизно на 20% більшою за середнє споживання електроенергії. Наприклад, якщо будинок використовує в середньому 500 кВт·год на місяць, систему рекомендують проєктувати з розрахунком на генерацію близько 600 кВт·год за аналогічних умов.

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Такий запас потрібен, оскільки сонячні панелі не можуть миттєво збільшити виробництво електроенергії понад свою номінальну потужність. Він також допомагає в періоди підвищеного споживання, зокрема під час літньої спеки або зимових морозів, коли активно працюють кондиціонери, теплові насоси та обігрівачі.

Додаткова потужність може стати у пригоді й у похмурі чи сніжні дні, коли вироблення електроенергії зменшується через хмари, пил, листя або затінення. Крім того, резерв враховує можливе зростання потреб родини, наприклад після купівлі електромобіля, встановлення теплового насоса чи переходу на електричне опалення.

На ефективність домашньої сонячної електростанції також впливають географічне розташування, кут нахилу та орієнтація панелей, рівень затінення, тип інвертора, сезонні зміни генерації та наявність акумуляторів.

В Україні інтерес до домашніх сонячних електростанцій зростає на тлі потреби в енергетичній автономності. За даними Асоціації сонячної енергетики України, у 2025 році в країні побудували близько 1,5 ГВт нових сонячних електростанцій — майже вдвічі більше, ніж у 2024 році. Експерти пов'язують це із ситуацією в енергосистемі та прагненням бізнесу й населення забезпечити себе власною генерацією електроенергії.

Водночас домашні сонячні електростанції залишаються важливою складовою української енергосистеми. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за перші п'ять місяців 2026 року приватні домогосподарства України відпустили до енергосистеми 544,8 млн кВт·год електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел за механізмом “зеленого” тарифу.

Саме тому перед придбанням обладнання фахівці рекомендують замовити індивідуальний інженерний розрахунок, а не покладатися лише на усереднені формули чи правило 20%.

Раніше повідомлялося, що в Україні запровадили графіки погодинних відключень електроенергії через зростання навантаження на енергосистему, спричинене спекотною погодою.

Також генеральний директор компанії “Ясно” Сергій Коваленко попереджав, що через активне використання кондиціонерів у період високих температур споживання електроенергії різко зростає. За його словами, це може створювати додаткове навантаження на енергосистему та призводити до запровадження графіків відключень в окремих регіонах.