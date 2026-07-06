Более дешевая альтернатива Samsung: эксперт посоветовала телевизор с матовым экраном (фото)

QLED-телевизор Hisense Canvas S7 получил матовое антибликовое покрытие и деревянные рамки, благодаря чему он напоминает произведение искусства.

Hisense Canvas S7 является прямым конкурентом Samsung Frame. Оба телевизора безупречно вписываются в интерьер, однако Hisense предлагает более доступную цену, отмечает эксперт портала ZDNET Кайла Солино.

Телевизор Hisense Canvas S7 идеально подходит для пользователей, которые ставят на первое место эстетику и дизайн. Хотя он не может похвастаться первоклассным качеством изображения, это отличный вариант для тех, кто ищет бюджетную альтернативу Samsung Frame.

Hisense Canvas S7 Фото: zdnet.com

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Солино также отметила, что, судя по ее собственному опыту, многим пользователям больше нравится операционная система Google TV, которая является родной для Hisense Canvas, а не Tizen OS от Samsung.

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Телевизор Hisense Canvas S7 Фото: zdnet.com

Hisense предоставляет доступ к высококачественным произведениям искусства без дополнительной платы, чего нельзя сказать о Samsung. Кроме того, Google TV позволяет загружать на телевизор собственные медиафайлы, которые также можно использовать в качестве заставки.

Обзор Hisense Canvas S7

Тесты показали, что Hisense Canvas S7 достаточно яркий даже днём. Покрытие Hi-Matte от Hisense рассеивает поступающий окружающий свет, предотвращая блики. Режим "Искусство" прекрасно имитирует картины, превращая телевизор в полноценный предмет интерьера.

Hisense Canvas S7 Фото: zdnet.com

В то же время дисплей Canvas S7 имеет несколько типичных недостатков QLED-телевизоров среднего класса. Тестирование выявило неидеальное отображение черного цвета, различные пятна из более темных пикселей, неидеальные углы обзора, а также проблемы с однородностью.

Цена Hisense Canvas S7 — от 26 800 грн.

Напомним, что OLED-телевизор LG C6 превзошел своего предшественника LG C5 по яркости.

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