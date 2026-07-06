Дешевша альтернатива Samsung: експертка порадила телевізор з матовим екраном (фото)

QLED-телевізор Hisense Canvas S7 отримав матове антиблікове покриття та дерев'яні рамки, що робить його схожим на витвір мистецтва.

Hisense Canvas S7 є прямим конкурентом Samsung Frame. Обидва телевізори бездоганно вписуються в інтер'єр, проте Hisense пропонує більш доступну ціну, зазначає експертка порталу ZDNET Кайла Соліно.

Телевізор Hisense Canvas S7 ідеально підходить для користувачів, які ставлять на перше місце естетику та дизайн. Хоча він не може похвалитися першокласною якістю зображення, це чудовий варіант для тих, хто шукає бюджетну альтернативу Samsung Frame.

Hisense Canvas S7 Фото: zdnet.com

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Соліно також зазначила, що за її власним досвідом, багатьом користувачам більше подобається операційна система Google TV, яка є рідною для Hisense Canvas, а не Tizen OS від Samsung.

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Телевізор Hisense Canvas S7 Фото: zdnet.com

Hisense надає доступ до високоякісних творів мистецтва без додаткової плати, чого не можна сказати про Samsung. Окрім того, Google TV дозволяє завантажувати на телевізор, власні медіафайли, які теж можна використовувати для заставки.

Тестування Hisense Canvas S7

Тести показали, Hisense Canvas S7 доволі яскравий навіть удень. Покриття Hi-Matte від Hisense розсіює вхідне навколишнє світло, запобігаючи блікам. Режим "Мистецтво" чудово імітує картини, перетворюючи телевізор на повноцінний предмет інтер'єру.

Hisense Canvas S7 Фото: zdnet.com

Водночас дисплей Canvas S7 має кілька типових недоліків QLED-телевізорів середнього класу. Тестування виявило недосконалі чорні кольори, різні плями темніших пікселів, неідеальні кути огляду, а також проблеми з однорідністю.

Ціна Hisense Canvas S7 — від 26 800 грн.

Нагадаємо, OLED-телевізор LG C6 перевершив свого попередника LG C5 за яскравістю.

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