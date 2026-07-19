В работе социальных сетей в Украине произошел масштабный сбой: что известно

Уже некоторое время социальные сети Facebook, Instagram, а также X работают с перебоями. Причины сбоя пока неизвестны.

В воскресенье днем, 19 июля, социальные сети Facebook, Instagram и X (бывший Twitter) не работают. Об сбоях на этих платформах можно узнать на специализированном сайте Downdetector.

Сбой в социальных сетях

Чаще всего пользователи жалуются на настольные версии приложений: при попытке войти появляется сообщение о технической ошибке.

Предупреждение от ФБ Фото: скриншот

"Ваша учетная запись в настоящее время недоступна из-за сбоя на сайте. Ожидается, что проблема будет устранена в кратчайшие сроки. Повторите попытку через несколько минут", — сообщает Facebook при попытке войти в свою учетную запись.

Проблемы с платформами начались после 11:30, однако мобильные приложения работают стабильнее и позволяют просматривать ленту и публиковать посты.

Відео дня

Причины сбоя пока неизвестны.

Напомним, 2 июня украинцы заметили сбой в работе многих социальных сетей, мессенджеров, облачных сервисов, игровых и банковских платформ. В частности, проблемы наблюдались в Facebook, Viber, Roblox, Google, Claude, также не работали Canva и Netflix.

А в конце июня клиенты "Ощадбанка" жаловались на сбои в работе мобильного приложения, портала и даже при проведении платежей через POS-терминалы. В банке тогда уверяли, что причиной неполадок стала чрезмерно высокая температура, от которой страдает даже оборудование.