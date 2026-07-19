У роботі соцмереж в Україні стався масштабний збій: що відомо

Вже деякий час соціальні мережі Facebook, Instagram, а також X не працюють належним чином. Причини збою наразі невідомі.

Вдень у неділю, 19 липня, соціальні мережі Facebook, Instagram та X (колишній Twitter) не працюють. Про збої на платформах можна дізнатися на профільному ресурсі Downdetector.

Збій у соцмережах

Найбільше користувачі скаржаться на десктопні версії застосунків: при спробі увійти з'являється повідомлення про технічну помилку.

Попередження від ФБ Фото: скріншот

"Ваш обліковий запис наразі недоступний через несправність на сайті. Очікується її усунення в найкоротший термін. Повторіть спробу за кілька хвилин", — повідомляє Facebook при спробі зайти у свій обліковий запис.

Проблеми із платформами почалися після 11:30, утім мобільні програми працюють стабільніше й дозволяють переглядати стрічку та публікувати дописи.

Відео дня

Причини збою наразі невідомі.

Нагадаємо, 2 червня українці помітили збій у роботі багатьох соцмереж, месенджерів, хмарних сервісів, ігрових та банківських платформ. Зокрема проблеми фіксувалися у Facebook, Viber, Roblox, Google, Claude, не працювали також Canva й Netflix.

А наприкінці червня клієнти "Ощадбанку" скаржились на перебої у роботі мобільного застосунку, порталу і навіть під час проведення платежів через POS-термінали. У банку тоді запевняли, що причиною негараздів стала надвисока температура, від якої потерпає навіть апаратура.