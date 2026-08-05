Пылесос Xiaomi G30 Max против Dyson V15 Detect: стоит ли более дорогая модель своих денег (фото)

Беспроводные пылесосы Dyson V15 Detect и Xiaomi G30 Max достаточно легкие, функциональные и простые в эксплуатации, однако последний стоит значительно дешевле.

Чтобы определить, оправдывает ли Dyson V15 Detect свою более высокую цену по сравнению с Xiaomi G30 Max, обозреватель техники Раджеш Регми сравнил эти два пылесоса по ряду критериев. Результатами он поделился в статье для Gizmochina.

Мощность всасывания

Xiaomi G30 Max Фото: Xiaomi

Xiaomi G30 Max обеспечивает мощность всасывания до 280 аВт, что соответствует примерно 25 000 Па. Dyson V15 Detect имеет мощность от 230 до 240 аВт, что несколько уступает конкуренту.

Пылесос Dyson сочетает свой двигатель с электрощеткой Digital Motorbar, которая адаптируется к типу пола во время уборки. Циклонная система вращается достаточно быстро, чтобы создавать центробежную силу 100 000 г, что предотвращает снижение мощности всасывания после заполнения мусоросборника.

Відео дня

В свою очередь, Xiaomi предлагает собственную 14-конусную циклонную систему и три режима: Eco, Auto и Turbo. Это позволяет регулировать соотношение мощности и времени работы в зависимости от сложности уборки.

Срок службы батареи

Преимущество Xiaomi G30 Max заключается в более емком аккумуляторе на 4000 мАч. Он обеспечивает до 90 минут работы в режиме Eco. При включенной моторизированной щетке это время сокращается примерно до 70 минут.

Dyson V15 Detect обеспечивает до 60 минут работы на одном заряде. Это меньше, чем может предложить более дешевый конкурент от Xiaomi, зато у бренда Dyson в ассортименте есть сменные аккумуляторы.

Интеллектуальные функции и фильтрация

Dyson V15 Detect Фото: Dyson

Dyson V15 Detect использует пьезоэлектрический датчик, который подсчитывает частицы во время уборки и отображает результаты на ЖК-экране. Зеленый лазер также подсвечивает пыль на твердых полах, которую легко пропустить.

Важно

Большинство людей пылесосят неправильно: как сделать ковры в доме в разы чище

Xiaomi G30 Max использует собственную систему обнаружения грязи. В автоматическом режиме цветная линия на цифровом дисплее показывает, сколько пыли собирает пылесос в режиме реального времени, а сила всасывания автоматически регулируется в зависимости от степени загрязнения поверхности. Встроенный светодиодный индикатор возле щетки помогает обнаружить мусор под мебелью или в темных углах.

Пятиступенчатая система Xiaomi обещает задерживать 99,98 % частиц размером до 0,3 микрона, что по сути соответствует эффективности HEPA-фильтра в более дорогом пылесосе Dyson V15 Detect Extra.

Дизайн

Xiaomi G30 Max имеет семь насадок, в том числе щетку, предотвращающую запутывание волос, щетку для диванов и щетку для шерсти домашних животных. Они хранятся на настенной подставке. Dyson V15 Detect имеет аналогичный набор насадок, однако не оснащён встроенным отсеком для их хранения.

Также стоит учитывать, что Dyson V15 Detect будет легче переносить из комнаты в комнату. Его вес составляет примерно 3,08 кг, тогда как Xiaomi G30 Max весит около 4,5 кг.

Заключение

Xiaomi G30 Max предлагает лучшее соотношение цены и качества. Он не уступает Dyson V15 Detect по многим показателям, а в некоторых аспектах даже превосходит его. Ключевыми преимуществами данной модели являются время работы от аккумулятора и более низкая стоимость.

В то же время Dyson V15 Detect по-прежнему оправдывает репутацию бренда. Эксперт особо отметил лазерный детектор пыли и счетчик частиц.

Цена Xiaomi G30 Max в Украине — от 17 100 грн.

Цена Dyson V15 Detect в Украине — от 26 000 грн.

Напомним, что эксперты назвали худшие модели холодильников 2026 года.

Фокус также писал о лучших портативных кондиционерах по доступной цене.