Пилосос Xiaomi G30 Max проти Dyson V15 Detect: чи варта дорожча модель своїх грошей (фото)

Бездротові пилососи Dyson V15 Detect та Xiaomi G30 Max досить легкі, функціональні та прості в експлуатації, проте останній коштує значно дешевше.

Щоб визначити, чи виправдовує Dyson V15 Detect свою вищу ціну на тлі Xiaomi G30 Max, оглядач техніки Раджеш Регмі порівняв ці два пилососи за низкою критеріїв. Результатами він поділився у статті для Gizmochina.

Потужність всмоктування

Xiaomi G30 Max Фото: Xiaomi

Xiaomi G30 Max пропонує потужність всмоктування до 280 аВт, що дорівнює близько 25 000 Па. Dyson V15 Detect має потужність від 230 до 240 аВт, дещо поступаючись конкуренту.

Пилосос Dyson поєднує свій двигун із електрощіткою Digital Motorbar, яка підлаштовується під тип підлоги під час прибирання. Циклонна система обертається достатньо швидко, щоб генерувати відцентрову силу 100 000 г, що запобігає зниженню всмоктування після заповнення ємності для сміття.

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Своєю чергою Xiaomi пропонує власну 14-конусну циклонну систему та три режими: Eco, Auto та Turbo. Це дозволяє обмінювати потужність на час роботи залежно від складності прибирання.

Термін служби батареї

Перевага Xiaomi G30 Max полягає у більшому акумуляторі ємністю 4000 мАг. Він витримує до 90 хвилин в режимі Eco. З підключеною моторизованою щіткою цей час знижується приблизно до 70 хвилин.

Dyson V15 Detect забезпечує до 60 хвилин роботи на одному заряді. Це менше, ніж може запропонувати дешевший конкурент від Xiaomi, зате бренд Dyson має в асортименті змінні батареї.

Розумні функції та фільтрація

Dyson V15 Detect Фото: Dyson

Dyson V15 Detect використовує п'єзоелектричний датчик, який підраховує частинки під час прибирання, відображаючи результати на РК-екрані. Зелений лазер також підсвічує пил на твердих підлогах, який легко пропустити.

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Xiaomi G30 Max використовує власну систему виявлення бруду. В автоматичному режимі кольорова лінія на цифровому дисплеї показує, скільки пилу збирає пилосос у режимі реального часу, а сила всмоктування автоматично регулюється залежно від ступеня забруднення поверхні. Вбудований світлодіодний індикатор біля головки щітки допомагає виявити сміття під меблями або в темних кутках.

П'ятиетапна система Xiaomi обіцяє затримку 99,98% частинок розміром до 0,3 мікрона, що по суті відповідає продуктивності HEPA-фільтру на дорожчому пилососі Dyson V15 Detect Extra.

Дизайн

Xiaomi G30 Max має сім насадок, включно зі щіткою, що запобігає заплутуванню волосся, щіткою для диванів та щіткою для шерсті домашніх тварин. Вони зберігаються на настінній підставці. Dyson V15 Detect має схожий набір насадок, проте не має вбудованого відсіку для їхнього зберігання.

Також варто враховувати, що Dyson V15 Detect буде легше переносити з кімнати в кімнату. Його вага складає приблизно 3,08 кг, тоді як Xiaomi G30 Max важить близько 4,5 кг.

Висновок

Xiaomi G30 Max пропонує краще співвідношення ціни та якості. Він не поступається Dyson V15 Detect за багатьма показниками, а у деяких моментах навіть перевершує його. Ключовими перевагами даної моделі є час роботи від акумулятора та нижча вартість.

Водночас Dyson V15 Detect все ще виправдовує репутацію бренду. Експерт особливо відзначив лазерний детектор пилу та лічильник частинок.

Ціна Xiaomi G30 Max в Україні — від 17 100 грн.

Ціна Dyson V15 Detect в Україні — від 26 000 грн.

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