Більшість людей пилососять неправильно: як зробити килими у будинку в рази чистішими

Якщо пилососити квартиру — ваше улюблене заняття, у вчених погані новини: ймовірно, весь цей час ви робили це неправильно. Експерти стверджують, що на прибирання кожного квадратного метра будинку слід витрачати не менше 30 секунд, пише Фокус.

За словами експерта з догляду за підлогою Кеті Ліліуайт, прибирання протягом приблизно 30 секунд на квадратний метр — це не довільне правило. Насправді воно відображає те, як сучасні пилососи видаляють бруд, що в'ївся.

Пил, волосся і мікроскопічні частинки не просто залишаються на поверхні, вони проникають глибоко у волокна килимів і текстуровані покриття для підлоги. Таким чином, для ефективного прибирання необхідна комбінація сильного повітряного потоку, механічного впливу щітки і, що особливо важливо, часу контакту з поверхнею.

Наприклад, за словами Ліліуайт, занадто швидкі рухи скорочують час контакту, внаслідок чого пилосос просто не може ефективно піднімати важче сміття або дрібний пил. Водночас повільніші, методичніші рухи дають змогу пилососу задіяти всю силу всмоктування, даючи повітряному потоку достатньо часу для видалення і збору частинок, що застрягли в килимі.

Дослідження засвідчили, що близько 30 секунд на квадратний метр — корисний орієнтир для досягнення глибшого очищення, особливо в місцях із високою прохідністю або будинках із домашніми тваринами. Таким чином, для ефективного прибирання вчені радять сповільнити темп, перекривати рухи і пилососити в різних напрямках, щоб допомогти підняти волокна килима.

Ліліуайт також дала кілька інших порад для більш ефективного прибирання. Більшість пилососів постачаються з кількома насадками, які забезпечують універсальність при прибиранні важкодоступних місць, оббивки та щітками для запорошених або делікатних поверхонь. Експерти радять використовувати їх якомога частіше, оскільки правильно підібрана насадка може суттєво вплинути на ефективність прибирання.

Крім того, слід стежити за тим, наскільки заповнений контейнер вашого пилососа під час прибирання, і обов'язково спорожняйте мішок і фільтр. Експерти радять спорожняти мішок, коли він заповнений наполовину — це запобігатиме засміченню та забезпечить ефективну роботу пилососа.

За словами старшого менеджера з дизайну Dyson Кетана Пателя, вони з колегами рекомендують пилососити мінімум по одному разу в кожному напрямку. Більша кількість проходів по поверхні дасть пилососу найкращі шанси на якісне прибирання. Однак більше двох-трьох підходів в одному напрямку дають мінімальне збільшення потужності. Він також порадив людям промивати фільтр пилососа раз на місяць, щоб підтримувати максимальну потужність всмоктування, а також ретельно очищати пилозбірник.

Під час написання використовували матеріали LifeHacker, Daily Mail.