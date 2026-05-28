Большинство людей пылесосят неправильно: как сделать ковры в доме в разы чище

Если пылесосить квартиру — ваше любимое занятие, у ученых плохие новости: вероятно, все это время вы делали это неправильно. Эксперты утверждают, что на уборку каждого квадратного метра дома следует тратить не менее 30 секунд, пишет Фокус.

По словам эксперта по уходу за полом Кэти Лилиуайт, уборка в течение примерно 30 секунд на квадратный метр — это не произвольное правило. На самом деле оно отражает то, как современные пылесосы удаляют въевшуюся грязь.

Пыль, волосы и микроскопические частицы не просто остаются на поверхности, они проникают глубоко в волокна ковров и текстурированные напольные покрытия. Таким образом, для эффективной уборки необходима комбинация сильного воздушного потока, механического воздействия щетки и, что особенно важно, времени контакта с поверхностью.

Например, по словам Лилиуайт, слишком быстрые движения сокращают время контакта, в результате чего пылесос попросту не может эффективно поднимать более тяжелый мусор или мелкую пыль. В то же время, более медленные, методичные движения позволяют пылесосу задействовать всю силу всасывания, давая воздушному потоку достаточно времени для удаления и сбора частиц, застрявших в ковре.

Исследования показали, что около 30 секунд на квадратный метр — полезный ориентир для достижения более глубокой очистки, особенно в местах с высокой проходимостью или домах с домашними животными. Таким образом, для эффективной уборки ученые советуют замедлить темп, перекрывать движения и пылесосить в разных направлениях, чтобы помочь поднять волокна ковра.

Лилиуайт также дала несколько других советов для более эффективной уборки. Большинство пылесосов поставляются с несколькими насадками, которые обеспечивают универсальность при уборке труднодоступных мест, обивки и щетками для пыльных или деликатных поверхностей. Эксперты советуют использовать их как можно чаще, поскольку правильно подобранная насадка может существенно повлиять на эффективность уборки.

Кроме того, следует следить за тем, насколько заполнен контейнер вашего пылесоса во время уборки, и обязательно опорожняйте мешок и фильтр. Эксперты советуют опорожнять пылесборник, когда он заполнен наполовину — это предотвратит засоры и обеспечить эффективную работу пылесоса.

По словам старшего менеджера по дизайну Dyson Кетана Пателя, они с коллегами рекомендуют пылесосить минимум по одному разу в каждом направлении. Большее количество проходов по поверхности даст пылесосу наилучшие шансы на качественную уборку. Однако более двух-трех подходов в одном направлении дают минимальное увеличение мощности. Он также посоветовал людям промывать фильтр пылесоса раз в месяц, чтобы поддерживать максимальную мощность всасывания, а также тщательно очищать пылесборник.

При написании использовались материалы LifeHacker, Daily Mail.