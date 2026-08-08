Компактный смартфон с батареей 7000 мАч: представлен Honor Play 11 Pro (фото)

Honor пополнила линейку среднебюджетных смартфонов моделью Play 11 Pro с аккумулятором на 7000 мАч и тонким корпусом.

Телефон получил яркий OLED-дисплей с узкими рамками, металлические грани и базовую защиту от воды и падений, пишет Gizmochina.

Дисплей, процессор и дизайн Honor Play 11 Pro

Honor Play 11 Pro оснащен плоским 6,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 6500 нит. Дисплей занимает 95% лицевой панели и поддерживает безопасную для глаз частоту ШИМ-затемнения 3840 Гц. Корпус толщиной 7,34 мм и весом 185 граммов получил интегрированную металлическую рамку, защиту от пыли и влаги по стандарту IP66, а также пятизвездочный сертификат SGS по устойчивости к падениям.

Аппаратной основой стал процессор MediaTek Dimensity 6500 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ без слота для карт MicroSD. Смартфон поставляется с операционной системой Android 16 и оболочкой MagicOS 10 из коробки. Эксперты отмечают, что по характеристикам и дизайну модель является переименованной версией Honor X80i.

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Дизайн Honor Play 11 Pro Фото: Honor

Камеры, батарея и цена Honor Play 11 Pro

Главным преимуществом гаджета стал аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой 45-ваттной быстрой зарядки. По заявлению производителя, батарея сохраняет не менее 80% емкости даже после 1000 циклов зарядки, что эквивалентно шести годам эксплуатации.

Камерная система включает основной 50-мегапиксельный сенсор на задней панели и 8 Мп передний модуль для селфи. Смартфон поступил в продажу в Китае в серебристом (Moon Silver), золотом (Sunrise Gold) и черном (Midnight Black) цветах.

Цена:

Honor Play 11 Pro 8/256 ГБ — 2099 юаней (~$310)

Ранее сообщалось про лучшие смартфоны 2026 года с аккумуляторами емкостью до 10 000 мАч. Модели Xiaomi 17 Max, OnePlus Nord 6, Redmi Note 17 Pro, Honor Power 2 и iQOO Z11 признаны самыми лучшими в плане автономной работы.