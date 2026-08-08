Компактний смартфон з акумулятором на 7000 мА·год: представлено Honor Play 11 Pro (фото)

Honor поповнила лінійку смартфонів середнього цінового сегмента моделлю Play 11 Pro з акумулятором ємністю 7000 мА·год і тонким корпусом.

Смартфон отримав яскравий OLED-дисплей із вузькими рамками, металеві грані та базовий захист від води та падінь, пише Gizmochina.

Дисплей, процесор та дизайн Honor Play 11 Pro

Honor Play 11 Pro оснащений плоским 6,6-дюймовим OLED-екраном із роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 6500 ніт. Дисплей займає 95% лицьової панелі та підтримує безпечну для очей частоту ШІМ-затемнення 3840 Гц. Корпус товщиною 7,34 мм і вагою 185 грамів отримав інтегровану металеву рамку, захист від пилу та вологи за стандартом IP66, а також п’ятизірковий сертифікат SGS щодо стійкості до падінь.

Апаратною основою став процесор MediaTek Dimensity 6500 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ без слота для карт MicroSD. Смартфон постачається з операційною системою Android 16 та оболонкою MagicOS 10 "з коробки". Експерти зазначають, що за характеристиками та дизайном ця модель є перейменованою версією Honor X80i.

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Дизайн Honor Play 11 Pro Фото: Honor

Камери, акумулятор та ціна Honor Play 11 Pro

Головною перевагою гаджета став акумулятор ємністю 7000 мА·год із підтримкою 45-ватної швидкої зарядки. За заявою виробника, акумулятор зберігає не менше 80% ємності навіть після 1000 циклів заряджання, що еквівалентно шести рокам експлуатації.

Камерна система складається з основного 50-мегапіксельного сенсора на задній панелі та 8-мегапіксельного фронтального модуля для селфі. Смартфон надійшов у продаж у Китаї в сріблястому (Moon Silver), золотому (Sunrise Gold) та чорному (Midnight Black) кольорах.

Ціна:

Honor Play 11 Pro 8/256 ГБ — 2099 юанів (~310 доларів)

Раніше повідомлялося про найкращі смартфони 2026 року з акумуляторами ємністю до 10 000 мА·год. Моделі Xiaomi 17 Max, OnePlus Nord 6, Redmi Note 17 Pro, Honor Power 2 та iQOO Z11 визнані найкращими за показником автономної роботи.