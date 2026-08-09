Качественные OLED-телевизоры по доступной цене: LG разработала новую технологию дисплея

Компания LG Display разработала упрощенную версию OLED-дисплея, которая должна обеспечивать более качественное изображение и стоить дешевле, чем панели в современных телевизорах WOLED.

Новая OLED-панель сокращает количество излучающих слоев OLED с трех до двух, снижая производственные затраты и сохраняя при этом качество изображения. Об этом пишет The Elec со ссылкой на отраслевые источники.

Собеседник издания утверждает, что новый дисплей LG обеспечивает более широкую цветовую гамму, чем существующая трехслойная конструкция, одновременно снижая рабочее напряжение панели более чем на 4 вольта. Он также демонстрирует сопоставимую производительность как при цветовой температуре 6 500 кельвинов, так и при 10 000 кельвинов.

Уменьшение количества эмиссионных слоев сокращает количество необходимых дорогостоящих OLED-материалов и снижает нагрузку на процесс осаждения. Сниженное рабочее напряжение также упрощает требования к питанию и терморегулированию, помогая снизить как энергопотребление, так и производственные затраты на готовую продукцию.

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Эта разработка предназначена для использования в OLED-телевизорах среднего класса и компьютерных мониторах, что делает её прямым конкурентом mini-LED. Хотя новая панель уже существует, пока она ещё не запущена в серийное производство.

"Если двухслойная архитектура следующего поколения поступит в массовое производство, LG Display сможет укрепить свои позиции в премиум-сегменте, одновременно расширяя присутствие на рынках телевизоров и мониторов среднего класса, где технологии ЖК-дисплеев и мини-светодиодов остаются доминирующими", — заявил источник.

Напомним, что эксперт сравнил характеристики OLED-телевизоров LG и Samsung.

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