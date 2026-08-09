Якісні OLED-телевізори за доступну ціну: LG розробила нову технологію дисплея

Компанія LG Display розробила простіший тип OLED-дисплея, який має забезпечувати краще зображення та коштувати дешевше, ніж панелі в сучасних WOLED-телевізорах.

Нова OLED-панель зменшує кількість випромінювальних шарів OLED з трьох до двох, знижуючи виробничі витрати, зберігаючи при цьому якість зображення. Про це пише The Elec з посиланням на галузеві джерела.

Співрозмовник видання стверджує, що новий дисплей LG пропонує ширшу колірну гаму, ніж існуюча тришарова конструкція, одночасно знижуючи робочу напругу панелі більш ніж на 4 вольти. Він також демонструє співставну продуктивність як при колірній температурі 6 500 кельвінів, так і при 10 000 кельвінів.

Зменшення кількості емісійних шарів скорочує кількість необхідних дорогих OLED-матеріалів та зменшує навантаження на процес осадження. Знижена робоча напруга також спрощує вимоги до живлення та терморегуляції, допомагаючи знизити як споживання енергії, так і виробничі витрати готової продукції.

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Розробка призначена для використання в OLED-телевізорах середнього класу та комп'ютерних моніторах, що робить її прямим конкурентом mini-LED. Хоча нова панель вже існує, наразі вона ще надійшла у масове виробництво.

"Якщо двостекова архітектура наступного покоління надійде в масове виробництво, LG Display зможе захистити свої позиції в преміум-сегменті, одночасно розширюючись на ринки телевізорів та моніторів середнього класу, де технології РК-дисплеїв та міні-світлодіодів залишаються домінуючими", — заявило джерело.

Нагадаємо, експерт порівняв характеристики OLED-телевізорів LG та Samsung.

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