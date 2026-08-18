Лучшая Bluetooth-колонка лета 2026 года: эксперт назвала свою любимую модель (фото)

Marshall Stockwell III обеспечивает потрясающее звучание, 40 часов автономной работы и степень защиты IP55, что делает ее одной из лучших портативных колонок 2026 года.

Обозревательница гаджетов Никита Ачанта опробовала Marshall Stockwell III и отметила, что теперь это ее любимая колонка. Своими впечатлениями она поделилась в статье для Tom's Guide.

Дизайн

Маршалл Стоквелл III Фото: Tom's Guide

Marshall Stockwell III выглядит более престижно по сравнению со своим предшественником. Если у Stockwell II были белые акценты, то у Stockwell III теперь латунная логотипная надпись, что соответствует другим колонкам Marshall современного поколения.

Колонка имеет размеры 18,0 x 16,3 x 7,4 см и весит 1,32 кг. К бокам Stockwell III можно прикрепить бархатный ремень для переноски, похожий на гитарный. Эксперт также отметила металлические сетчатые решетки, текстурированный силиконовый внешний корпус и класс защиты IP55.

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Управление и подключение

Маршалл Стоквелл III Фото: Tom's Guide

Все кнопки и регуляторы расположены на верхней панели Stockwell III. Все элементы управления интуитивно понятны и обеспечивают отличную тактильную обратную связь при нажатии или повороте.

Важно

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Колонка оснащена кнопкой Source для переключения между Bluetooth и AUX, а также настраиваемой кнопкой М, которая по умолчанию активирует Spotify Tap. Кроме того, есть джойстик воспроизведения и три регулятора, похожих на те, что есть на усилителях, для регулировки громкости, высоких и низких частот. Рядом Marshall также разместила удобный индикатор заряда батареи.

Что касается подключения, Marshall Stockwell III оснащён 3,5-мм разъемом, портом USB-C и Bluetooth 5.3. При подключении по Bluetooth пользователи получают поддержку кодеков SBC, AAC и LC3. Многоточечное подключение также позволяет одновременно подключить два разных Bluetooth-устройства к Stockwell III.

Качество звука

Маршалл Стоквелл III Фото: Tom's Guide

Marshall Stockwell III оказалась на удивление громкой для своего размера. Колонка оснащена усилителем класса D мощностью 65 Вт для питания 3-дюймового низкочастотного динамика и двумя усилителями класса D мощностью 31 Вт для двух 1,75-дюймовых широкополосных драйверов. Колонка охватывает частотный диапазон от 54 Гц до 20 кГц.

Ачанта высоко оценила сбалансированность звука, чистый вокал и мощные басы. Кроме того, технология Dynamic Loudness гарантирует, что звук остается без искажений независимо от громкости.

Приложение

Приложение Marshall Bluetooth доступно бесплатно как для iOS, так и для Android. Это универсальное приложение для настройки эквалайзера или выбора пресета, обновления прошивки, включения Auracast и настройки кнопки M. Оно имеет понятный интерфейс и чрезвычайно просто в использовании.

Аккумулятор

Маршалл Стоквелл III Фото: Tom's Guide

Marshall Stockwell III может работать более 40 часов на одном заряде, что в два раза больше, чем у Stockwell II. В реальных условиях колонка проработала чуть более 40 часов при прослушивании музыки на громкости 50%.

Приятным бонусом является возможность использовать Stockwell III в качестве портативного зарядного устройства. С помощью кабеля USB-C от колонки можно заряжать смартфон, ноутбук и другие устройства.

Вердикт

По словам эксперта, колонка Stockwell III обеспечивает гораздо более громкий звук, чем можно было бы ожидать, учитывая ее компактный дизайн. Хотя она и не из дешевых, сочетание насыщенных басов, ярких высоких частот и чистых средних частот вполне оправдывает такую цену.

Также стоит отметить 40 часов автономной работы, степень защиты IP55 и захватывающий звук на 360° в тонком корпусе. Хотя это и не самая легкая портативная колонка, бархатный ремешок облегчает ее переноску.

Цена Marshall Stockwell III в Украине — 13 499 грн.

Напомним, что компактная колонка Tribit Stormbox Micro 3 обеспечивает удивительно мощный и качественный звук, а также 24 часа непрерывного воспроизведения.

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