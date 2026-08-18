Найкраща Bluetooth-колонка літа 2026 року: експертка назвала свою улюблену модель (фото)

Marshall Stockwell III забезпечує захопливий звук, 40 годин автономної роботи та водонепроникність IP55, що робить її однією з найкращих портативних колонок 2026 року.

Оглядачка гаджетів Нікіта Ачанта випробувала Marshall Stockwell III, зазначивши, що це тепер її улюблена колонка. Своїми враженнями вона поділилася у статті для Tom's Guide.

Дизайн

Marshall Stockwell III Фото: Tom's Guide

Marshall Stockwell III виглядає більш преміально порівняно зі своїм попередником. Якщо Stockwell II мав білі акценти, Stockwell III тепер має латунний брендинг, що відповідає іншим колонкам Marshall сучасного покоління.

Колонка має габарити 18,0 x 16,3 x 7,4 см та важить 1,32 кг. До боків Stockwell III можна прикріпити коробки оксамитовий ремінь для перенесення, схожий на гітарний. Експертка також відзначила металеві сітчасті решітки, текстурований силіконовий зовнішній корпус та клас захисту IP55.

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Керування та підключення

Marshall Stockwell III Фото: Tom's Guide

Усі кнопки та регулятори розташовані на верхній панелі Stockwell III. Усі елементи керування інтуїтивно зрозумілі та забезпечують чудовий тактильний зворотний зв'язок при натисканні або повороті.

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Колонка отримала кнопку Source для перемикання між Bluetooth та AUX, а також налаштовувану кнопку М, яка за замовчуванням активує Spotify Tap. Окрім того, є джойстик відтворення і три ручки, схожі на підсилювачі, для регулювання гучності, високих і низьких частот. Поруч Marshall також розмістила зручний індикатор заряду батареї.

Що стосується підключення, Marshall Stockwell III пропонує 3,5-мм роз'єм, порт USB-C та Bluetooth 5.3. Через Bluetooth користувачі отримують підтримку кодеків SBC, AAC та LC3. Багатоточкове підключення також дозволяє одночасно підключити два різні пристрої Bluetooth до Stockwell III.

Якість звуку

Marshall Stockwell III Фото: Tom's Guide

Marshall Stockwell III виявилась напрочуд гучною для свого розміру. Колонка оснащена підсилювачем класу D потужністю 65 Вт для живлення 3-дюймового низькочастотного динаміка та двома підсилювачами класу D потужністю 31 Вт для двох 1,75-дюймових широкосмугових драйверів. Динамік охоплює частотний діапазон від 54 Гц до 20 кГц.

Ачанта похвалила збалансованість звуку, чистий вокал та сильні баси. До того ж, технологія Dynamic Loudness гарантує, що звук залишається без спотворень незалежно від гучності.

Застосунок

Програма Marshall Bluetooth доступна безкоштовно як на iOS, так и на Android. Це універсальний застосунок для налаштування еквалайзера або вибору пресету, оновлення прошивки, увімкнення Auracast та налаштування кнопки M. Він має зрозумілий інтерфейс і надзвичайно простий у використанні.

Акумулятор

Marshall Stockwell III Фото: Tom's Guide

Marshall Stockwell III може працювати понад 40 годин на одному заряді, що вдвічі більше, ніж може запропонувати Stockwell II. У реальному житті колонка витримала трохи більше 40 годин при прослуховуванні музики на гучності 50%.

Приємним бонусом є можливість використовувати Stockwell III як повербанк. Через кабель USB-C від колонки можна заряджати смартфон, ноутбук та інші пристрої.

Вердикт

За словами експертки, колонка Stockwell III забезпечує набагато гучніший звук, ніж передбачає її компактний дизайн. Хоча вона недешева, поєднання насичених басів, яскравих високих частот і чистих середніх частот є вагомим виправданням для такої ціни.

Також варто згадати 40 годин автономної роботи, захист IP55 та захопливий звук на 360° у тонкому корпусі. Хоча це не найлегша портативна колонка, оксамитовий ремінець полегшує її перенесення.

Ціна Marshall Stockwell III в Україні — 13 499 грн.

Нагадаємо, компактна колонка Tribit Stormbox Micro 3 пропонує напрочуд потужний та якісний звук та 24 години безперервного відтворення.

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