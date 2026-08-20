Xiaomi выпустила недорогой фитнес-браслет: цена и характеристики Smart Band 11 Active (фото)

Компания Xiaomi незаметно начала поставлять в продажу новый бюджетный фитнес-трекер с дисплеем Smart Band 11 Active.

Вместо скоординированного глобального запуска через официальные каналы фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 11 Active постепенно начал поступать в розничную продажу. Например, новинка уже замечена на сайте немецкого подразделения Amazon.

Xiaomi Smart Band 11 Active получил 1,74-дюймовый прямоугольный дисплей с закругленными краями и частотой обновления 60 Гц. Благодаря изогнутому стеклу 2,5D края экрана плавно переходят в корпус.

Xiaomi Smart Band 11 Active Фото: Xiaomi

Фитнес-трекер оснащен аккумулятором емкостью 300 мАч. Он рассчитан на 21 день работы в режиме ожидания, однако при обычном ежедневном использовании подзарядка требуется примерно раз в неделю.

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Xiaomi Smart Band 11 Active предлагает ряд функций для здоровья, включая измерение частоты сердечных сокращений, мониторинг SpO2 и отслеживание сна. Водонепроницаемость 5 атм также позволяет использовать его для плавания.

Следует учитывать, что Xiaomi Smart Band 11 Active не имеет встроенного модуля GNSS для автономного GPS-позиционирования, однако это компенсируется удивительно доступной ценой.

Стартовая цена Xiaomi Smart Band 11 Active — около 33 евро (1 720 грн).

Напомним, что компания Samsung готовится выпустить новый фитнес-браслет Galaxy Fit 4.

Фокус также сообщал, что эксперт порекомендовал качественный фитнес-трекер без дисплея.