Xiaomi випустила недорогий фітнес-браслет: ціна та характеристики Smart Band 11 Active (фото)

Компанія Xiaomi непомітно почала постачати для продажу новий бюджетний фітнес-трекер з дисплеєм Smart Band 11 Active.

Замість скоординованого глобального запуску через офіційні канали, трекер Xiaomi Smart Band 11 Active поступово почав постачатися роздрібним торговцям. Наприклад, новинка вже помічена на сайті німецького підрозділу Amazon.

Xiaomi Smart Band 11 Active отримав 1,74-дюймовий дисплей прямокутний дисплей з заокругленими краями та частотою оновлення 60 Гц. Завдяки вигнутому 2,5D склу краї екрана плавно зливаються з корпусом.

Xiaomi Smart Band 11 Active Фото: Xiaomi

Фітнес-трекер оснащений акумулятором ємністю 300 мАг. Він розрахований на 21 день роботи в режимі очікування, однак при звичайному щоденному використанні підзарядка потрібна приблизно раз в тиждень.

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Xiaomi Smart Band 11 Active пропонує низку функцій для здоров'я, включно з вимірюванням частоти серцевих скорочень, моніторингом SpO2 та відстеженням сну. Водонепроникність 5 атм також робить його придатним для плавання.

Варто враховувати, що Xiaomi Smart Band 11 Active не має вбудованого модуля GNSS для автономного GPS-позиціонування, проте це компенсується напрочуд доступною вартістю.

Стартова ціна Xiaomi Smart Band 11 Active — близько 33 євро (1 720 грн).

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